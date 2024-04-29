Планета Юпитер, известная тем, что приносит удачу и изобилие, проводит время в этих двух знаках в течение 2024 года.

Термин «изумрудный год» в астрологии относится к времени, которое Юпитер, планета удачи и изобилия, проводит в знаке зодиака.

Те, кто переживает изумрудный год, могут испытать изобилие в большинстве аспектов своей жизни.

Два знака зодиака переживают удачный «изумрудный год» в 2024 году:

Телец. Хотя вы можете столкнуться с теми же уроками прошлого года, вы готовы к следующему этапу. Юпитер, планета изобилия, знаний и расширения, продолжит находиться в вашем знаке до 25 мая 2024 года.

В своей карьере вы сможете достичь большей ясности в направлении, в котором хотите двигаться. Вы, наконец, можете приступить к проектам, которые находились на стадии планирования, поскольку Юпитер помогает вам исследовать, как эффективно собирать детали.

Близнецы. 25 мая 2024 года Юпитер войдет в ваш знак, расширяя общение и знания на коллективном уровне, но это также расширит и поможет вам развиваться.

Когда Юпитер несколько раз в этом году окажется в квадрате с Сатурном, это может стать транзитом, который заземлит вас и позволит увидеть многие вещи в перспективе.

Во время сложного перехода основное внимание будет уделяться вере в себя и цель и не сдаваться. Квадрат Сатурна может заставить вас взять на себя больше ответственности при навигации по транзиту. Не торопитесь и будьте терпеливы.

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