У нас попереду цілий тиждень, оскільки ретроградний Плутон розпочне свою станцію 2 травня, у середині нашого тижня.

Хоча це не обов'язково негативний транзит, він може зазнати нашого терпіння, але, на жаль, це може вплинути на деякі знаки зодіаку та їх романтичні стосунки.

Якщо ми зосередимося, зокрема, на трьох ознаках, ми можемо побачити деякі стрімкі фінали протягом тижня з 29 квітня до 5 травня 2024 року.

Нам є чого очікувати, проте розставання піднесуть нам дуже важливі уроки.

3 знаки зодіаку переживають кризу у відносинах на тижні з 29 квітня по 5 травня 2024 року, коли Плутон стає ретроградним.

Близнюки. Давайте подивимося правді у вічі; Можливо, ви не очікували цього тижня, але тепер, коли ви перебуваєте в гущі подій, ви, швидше за все, зрозумієте, що потенційне закінчення ваших романтичних відносин було лише питанням часу. Що принесе вам цей тиждень, то це терміни. Цього тижня ви припините свої стосунки, бо… ну… це потрібно було зробити.

Стрілець. Отже, цього тижня ви прислухаєтеся до своєї інтуїції і, якщо вже на те пішло, покінчіть із цим досить швидко, що є подвигом для тижня, який приносить нам ретроградний Плутон.

Ви підійшли до такого моменту у своєму житті, коли якщо ви відчуваєте "ні", то це "ні". Ти не переконуватимеш себе, що тут є щось, що варто зберегти, і ти знову звільнишся для кохання, в цей час завдяки твоїм рішучому кроку.

Водолій. Ви ніколи не діяли імпульсивно, оскільки вам дійсно подобається все обмірковувати, перш ніж діяти. Цікавий поворот цього тижня полягає в тому, що після довгих роздумів ви нарешті змиритеся зі станом вашого роману, який ви також вважаєте «не надто добрим».

Настав час щось із цим зробити, і ми не маємо на увазі «намагатися щосили ладнати».

Ви вже йшли цим шляхом раніше, і з усією цією гарною перетворюючою енергією Плутона, що оточує вас, ви відчуєте, що це тиждень для серйозних змін.

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