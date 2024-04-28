Хотя это не обязательно негативный транзит, он может испытать наше терпение, но, к сожалению, это может повлиять на некоторые знаки зодиака и их романтические отношения.

Если мы сосредоточимся, в частности, на трех признаках, мы можем увидеть некоторые стремительные финалы в течение недели с 29 апреля по 5 мая 2024 года.

Нам есть чего ожидать, однако расставания преподнесут нам очень важные уроки.

3 знака зодиака переживают кризис в отношениях на неделе с 29 апреля по 5 мая 2024 года, когда Плутон становится ретроградным:

Близнецы. Давайте посмотрим правде в глаза; Возможно, вы не ожидали этого на этой неделе, но теперь, когда вы находитесь в гуще событий, вы, скорее всего, поймете, что потенциальное окончание ваших романтических отношений было лишь вопросом времени. Что принесет вам эта неделя, так это сроки. На этой неделе вы прекратите свои отношения, потому что… ну… это нужно было сделать.

Стрелец. Итак, на этой неделе вы прислушаетесь к своей интуиции и, если уж на то пошло, покончите с этим довольно быстро, что является подвигом для недели, которая приносит нам ретроградный Плутон.

Вы подошли к такому моменту в своей жизни, когда если вы чувствуете «нет», то это «нет». Ты не будешь убеждать себя, что здесь есть что-то, что стоит сохранить, и ты снова освободишься для любви, в это время, благодаря твоему решительному шагу.

Водолей. Вы никогда не действовали импульсивно, поскольку вам действительно нравится все обдумывать, прежде чем действовать. Интересный поворот этой недели заключается в том, что после долгих размышлений вы, наконец, смиритесь с состоянием вашего романа, который вы также сочтете «не слишком хорошим».

Пришло время что-то с этим сделать, и мы не имеем в виду «стараться изо всех сил ладить».

Вы уже шли по этому пути раньше, и со всей этой хорошей преобразующей энергией Плутона, окружающей вас, вы почувствуете, что это неделя для серьезных перемен.

Последние новости Украины:

Какие знаки Зодиака принесут позитив в вашу жизнь: астрологи составили топ-5.

Как сообщала Politeka, названы самые заботливые знаки Зодиака: можно обращаться к ним за помощью в трудный день.

Также Politeka писала про топ-5 самых умных знаков Зодиака: астрологи составили рейтинг.