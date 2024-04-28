Щоденне читання Таро по одній карті та гороскоп для всіх знаків зодіаку на 28 квітня вже тут.

Ваше читання Таро по одній карті для всіх знаків зодіаку на 28 квітня з передбаченням з використанням нумерології та астрології виглядає так:

Овен (21 березня – 19 квітня)

Карта Таро: Шістка Жезлов, перевернута.

Єдина людина, яка може вирішити, що вам підходить, це ви самі.

Ви чудово знаєте, що для вас означав ваш життєвий досвід і яку боротьбу довелося вам пройти, щоб досягти того, що ви маєте зараз.

Отже, коли справа доходить до пошуку сенсу у вашому житті, не озирайтеся на всі боки і не порівнюйте себе з іншими. Натомість загляньте всередину себе.

Телець (20 квітня – 20 травня)

Карта Таро: Туз Кубків

Відкрийте своє серце, щоб отримати. Ви можете блокувати велике благословення, яке прийде до вас, Телець.

Коли ви почуваєтеся цинічним, ви не можете бачити нічого хорошого, коли воно є перед вами. Негатив псує ваше мислення та відволікає.

Намагайтеся бути сприйнятливими і вірити, що те, чого ви хочете, може прийти до вас. Дивіться на можливості, а чи не на свій страх.

Близнюки (21 травня – 20 червня)

Карта Таро: Двійка Жезлов, перевернута.

Плануйте якнайкраще. На цей раз вам доведеться пливти за течією, щоб побачити, куди веде шлях.

Постарайтеся працювати в гармонії з іншими та дозвольте мелодії їхнього життя знайти спосіб співзвучити з вашим.

Ви можете бути здивовані тим, наскільки легко ладнати з іншими, особливо якщо ви не намагаєтеся контролювати те, що буде далі.

Рак (21 червня – 22 липня)

Карта Таро: Королева пентаклів.

Знайдіть хвилинку собі. Життя часом сповнене стресу, але завжди є одна річ, на якій ви можете зосередитися за межами ситуації, яка є позитивною.

Спочатку може здатись, що ви не пов'язані з поточною ситуацією, але правда в тому, що навколо вас є шари реальності. Вам не обов'язково існувати лише в одному.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Карта Таро: Десятка пентаклів.

Не дозволяйте собі застоюватись. Тепер вам доведеться зробити власний хід.

Ви відрізняється від усіх навколо. Це те, що робить вас унікальним, тому замість того, щоб намагатися вписатися у світ, сяйте та дозвольте їм побачити ваші власні кольори.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Карта Таро: Верховна Жриця

Якщо ви маєте важливе для вас бачення, не відпускайте його. У багатьох Дів до вас були дивовижні видіння свого майбутнього, і вони вірили у ці можливості.

Можливо, вам важко залишатися вірним своєму шляху, але навіть за негараздів тримайтеся. Ваша внутрішня сила вас не підведе.

Терези (23 вересня – 22 жовтня)

Карта Таро: Шістка Меч, перевернута.

Ви вчитеся домагатися прогресу, і ваші справи продовжуватимуть зростати з кожним днем.

Ви маєте залишатися сильними. Навіть якщо ви не впевнені, не потрібно показувати, що ви боїтеся.

Ваші дії однаково принесуть бажані результати. У найважчі часи нехай план, який ви склали, працює на вас.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Карта Таро: пара пентаклів.

Не йдіть на компроміс. Вам не обов'язково вибирати щось одне, тому що ви думаєте, що решта хочуть, щоб ви це зробили.

І, якщо вам не подобається жоден із варіантів, зачекайте. Рішення часто приходять, коли ви ризикуєте. Повірте, якщо ви вирішите не приймати рішення, те, що вам потрібно, проявиться вам.

Стрілець (22 листопада – 21 грудня)

Карта Таро: Смерть

Коли щось, чого ти не хотів або не потребував свого життя, нарешті закінчується, це таке умиротворююче почуття. Спочатку ідею закриття може бути складно вловити.

Можливо, ви навіть злякаєтеся цієї ідеї, але як тільки все закінчиться, хвиля полегшення буде саме тим, що вам потрібно, і вона може прийти якраз у той момент, коли ви найменше на неї чекаєте.

Козеріг (22 грудня – 19 січня)

Карта Таро: Імператор.

Уявіть себе таким успішним, як ви хочете бути. Ваша доля починається з того, що ви бачите себе не таким, яким ви є зараз, а таким, яким ви сподіваєтеся стати.

Так само, як ви можете легко спрогнозувати, що не досягли своєї мети, поверніть свої думки і уявіть, що ви дійсно досягаєте її.

Водолій (20 січня – 18 лютого)

Карта Таро: Дурень

Вам не обов'язково діяти поодинці. Ця подорож може викликати у вас тривогу, але ви можете поєднатися з кимось, хто знає дорогу.

Як говорить стара приказка, дві голови краще, ніж одна. Крім того, вам може бути приємно перебувати в компанії і знати, що ваш друг завжди поруч із вами.

Риби (19 лютого – 20 березня)

Карта Таро: Четвірка Пентаклею, перевернута.

Коли життя виходить з-під контролю, постарайтеся посміхнутися і посміятися з її непередбачуваності.

Якщо є щось, від чого ми всі можемо час від часу залежати, це наша людяність.

Ось чому корисно знайти гумор, коли вам потрібно зняти занепокоєння щодо ситуації, яку важко зрозуміти.

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