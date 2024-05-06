Визначаючи ідеальний час сну з урахуванням астрології, знайте, деякі знаки зодіаку — ранні пташки, інші — «сови».

Кожен знак зодіаку має переваги щодо того, як вони проводять ранок.

Не всі однакові і потребують тих самих речей — деякі знаки люблять допізна лягати спати і спати до полудня, тоді як інші з нас вважають за краще рано лягати спати і починати ранок, почуваючи себе відпочилими.

Найкращий час сну для кожного знака зодіаку:

Овен (21 березня – 19 квітня)

ЧАС: 21:00

Овну слід лягати спати до 9 години вечора. Їхній день неймовірно завантажений і завжди наповнений безліччю різних справ і занять, і їм потрібна кожна година сну, яку вони можуть отримати, щоб вони були в кращій формі, коли справа доходить до справи.

Щоб отримати відпочинок, необхідний їм протягом дня, обов'язково слід лягти раніше.

Телець (20 квітня – 20 травня)

ЧАС: 22:00

Телець обожнює ранній ранок. Їм подобається робити пробіжки вранці та знаходити час, щоб насолодитися кавою та ранковою газетою.

Телець просто процвітає вранці — для них це найкраща пора дня, щоб закінчити свої справи. Через це їм потрібний хоча б невеликий б'юті-відпочинок, щоб продовжувати працювати.

Найкращий час сну — 22:00, бо це не лише дає можливість виспатися, а й не доводиться жертвувати своїм нічним життям.

Близнюки (21 травня – 20 червня)

ЧАС: 23:00

Близнюки мають погану звичку лягати спати надто пізно. Іноді у них так багато думок, що вони просто не можуть заснути!

Але вони воліють вставати рано, щоб краще почати свій день, тому, якщо є можливість, намагається лягати раніше.

Найкращий час для сну — 23:00, тоді вона зможе робити те, що хоче, вночі, але при цьому не почуватиметься нещасною вранці.

Рак (21 червня – 22 липня)

ЧАС: 22:30

Рак любить рано вставати, але він схильний лягати спати допізна. Ідеальний час для сну – близько 22:30.

Їй може бути важко лягти спати раніше 11, але їм напевно буде корисно отримати ще трохи zzz.

Раку необхідно зберігати свою енергію, щоб він почував себе відпочиваючим та розслабленим до кінця дня.

Лев (23 липня – 22 серпня)

ЧАС: 12:00.

Підходящий час для сну для Лева - 12 годин ранку. Вони просто не можуть заснути зарано. У них надто багато справ ночами.

Лев любить пізно лягати спати, щоб поговорити з друзями або просто подивитися улюблені телепередачі (а що може бути краще за запійний перегляд твоїх історій посеред ночі).

Вони ніколи не готові до ранку, скільки б годин вони не спали, тому все одно воліє лягати спати допізна.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

ЧАС: 20:00

Діва методична і завжди планує наперед. Щоб розпочати свій день із фори, вона любить вставати рано. Найкращий час для сну – 20:00.

Здається рано. Але Діва розважлива, і їм потрібно насамперед зранку переконатися, що вони перебувають на піку енергії, щоб встигнути все зробити і розпочати день насамперед.

Терези (23 вересня – 22 жовтня)

ЧАС: 12:00.

Терези не жайворонки. Вранці вони часто сварливі і не можуть підвестися, не натиснувши кнопку повтору будильника.

Вони люблять лягати спати допізна, щоб розслабитися після довгого дня. Найкращий час для сну – 12 годин ранку.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

ЧАС: 1:00 ночі

Скорпіон – справжня сова. Вона любить лягати спати допізна, щоб почитати чи подивитися фільм, і, чесно кажучи, вона просто не хоче нічого пропустити, хоч би як пізно було.

Вони ненавидять ранок і зазвичай прокидається з відчуттям розбитості та втоми, незважаючи ні на що.

Стрілець (22 листопада – 21 грудня)

ЧАС: 2:00 ночі

Стрілець – справжня сова. Усю свою найкращу роботу вона робить посеред ночі, і, чесно кажучи, має найбільше енергії, коли вона може поспати до полудня і почати свій день в середині дня.

Їй важко заснути рано, тому що вона так багато всього, що вона хоче вписати у свій день. Вона вважає за краще спати о 2 годині ночі.

Козеріг (22 грудня – 19 січня)

ЧАС: 22:00

Козеріг любить бути відповідальним. Вони ніколи не зневажають своїх обов'язків. Щоб отримати від дня максимум користі, вони воліють рано вставати, тому їй потрібно багато відпочивати.

Ідеальний час для сну – 22:00. Не дуже рано і не надто пізно, і кількість сну ідеальна для того, що потрібно зробити.

Водолій (20 січня – 18 лютого)

ЧАС: 12:00.

Водолій думає, що так спокійно засиджуватися допізна на самоті. Вони люблять читати книги та писати у своєму щоденнику до пізньої ночі.

Зазвичай доводиться лягати спати близько 12 години ночі.

Риби (19 лютого – 20 березня)

ЧАС: 23:00

Риби не жайворонок. Зовсім.

Ліжко — їхнє улюблене місце, і вони ненавидять покидати його. Але їм також подобається рано лягати спати та спати якомога довше.

Щиро кажучи... вони взагалі люблять спати. Найкращий час для них лягати спати – 23:00.

Останні новини України:

Найбільш волелюбні знаки Зодіаку серед чоловіків: абсолютно не терплять заборон та обмежень.

Як повідомляла Politeka, названі найдбайливіші знаки Зодіаку: можна звертатися до них за допомогою у важкий день.

Також Politeka писала про топ-5 найрозумніших знаків Зодіаку: астрологи склали рейтинг.