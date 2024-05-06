Определяя идеальное время сна на основе астрологии, знайте, что некоторые знаки зодиака — ранние пташки, другие — «совы».

У каждого знака зодиака есть предпочтения относительно того, как они проводят утро.

Не все одинаковы и нуждаются в одних и тех же вещах — некоторые знаки любят допоздна ложиться спать и спать до полудня, в то время как другие из нас предпочитают рано ложиться спать и начинать утро, чувствуя себя отдохнувшими.

Лучшее время сна для каждого знака зодиака:

Овен (21 марта – 19 апреля)

ВРЕМЯ: 21:00

Овну следует ложиться спать к 9 часам вечера. Их день невероятно загружен и всегда наполнен множеством различных дел и занятий, и им нужен каждый час сна, который они могут получить, чтобы они были в лучшей форме, когда дело доходит до дела.

Чтобы получить отдых, необходимый им в течение дня, обязательно следует лечь пораньше.

Телец (20 апреля – 20 мая)

ВРЕМЯ: 22:00

Телец обожает раннее утро. Им нравится совершать пробежки по утрам и находить время, чтобы насладиться кофе и утренней газетой.

Телец просто процветает по утрам — для них это лучшее время дня, чтобы закончить свои дела. Из-за этого им нужен хотя бы небольшой бьюти-отдых, чтобы продолжать работать.

Лучшее время сна — 22:00, потому что это не только дает возможность выспаться, но и не приходится жертвовать своей ночной жизнью.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

ВРЕМЯ: 23:00

У Близнецов есть плохая привычка ложиться спать слишком поздно. Иногда у них так много мыслей на уме, что они просто не могут заснуть!

Но они предпочитает вставать рано, чтобы лучше начать свой день, поэтому, если есть возможность, старается ложиться пораньше.

Лучшее время для сна — 23:00, тогда она сможет делать то, что хочет, ночью, но при этом не будет чувствовать себя несчастной утром.

Рак (21 июня – 22 июля)

ВРЕМЯ: 22:30

Рак любит рано вставать, но он склонен ложиться спать допоздна. Идеальное время для сна — около 22:30.

Ей может быть трудно лечь спать раньше 11, но им определенно будет полезно получить еще немного zzz.

Раку необходимо сохранять свою энергию, чтобы он чувствовал себя отдохнувшим и расслабленным до конца дня.

Лев (23 июля – 22 августа)

ВРЕМЯ: 12:00.

Подходящее время для сна для Льва — 12 часов утра. Они просто не могут заснуть рано. У них слишком много дел по ночам.

Лев любит поздно ложиться спать, чтобы поговорить с друзьями или просто посмотреть любимые телепередачи (а что может быть лучше, чем запойный просмотр твоих историй посреди ночи.

Они никогда не готовы к утру, сколько бы часов они ни спали, поэтому все равно предпочитает ложиться спать допоздна.

Дева (23 августа – 22 сентября)

ВРЕМЯ: 20:00

Дева методична и всегда планирует наперед. Чтобы начать свой день с форы, она любит вставать рано. Лучшее время для сна — 20:00.

Кажется, рано. Но Дева расчетлива, и им нужно первым делом с утра убедиться, что они находится на пике энергии, чтобы успеть все сделать и начать день в первую очередь.

Весы (23 сентября – 22 октября)

ВРЕМЯ: 12:00.

Весы не жаворонки. По утрам они часто сварливы и не могут встать, не нажав кнопку повтора будильника.

Они любят ложиться спать допоздна, чтобы расслабиться после долгого дня. Лучшее время для сна — 12 часов утра.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

ВРЕМЯ: 1:00 ночи

Скорпион – настоящая сова. Она любит ложиться спать допоздна, чтобы почитать или посмотреть фильм, и, честно говоря, она просто не хочет ничего пропустить, как бы поздно ни было.

Они ненавидят утро и обычно просыпается с ощущением разбитости и усталости, несмотря ни на что.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

ВРЕМЯ: 2:00 ночи

Стрелец – настоящая сова. Всю свою лучшую работу она делает посреди ночи, и, честно говоря, у нее больше всего энергии, когда она может поспать до полудня и начать свой день в середине дня.

Ей трудно заснуть рано, потому что у нее так много всего, что она хочет вписать в свой день. Она предпочитает спать в 2 часа ночи.

Козерог (22 декабря – 19 января)

ВРЕМЯ: 22:00

Козерог любит быть ответственным. Они никогда не пренебрегает своими обязанностями. Чтобы получить от дня максимум пользы, они предпочитает рано вставать, поэтому ей нужно много отдыхать.

Идеальное время для сна — 22:00. Не слишком рано и не слишком поздно, и количество сна идеальное для того, что нужно сделать.

Водолей (20 января – 18 февраля)

ВРЕМЯ: 12:00.

Водолей думает, что так спокойно засиживаться допоздна в одиночестве. Они любят читать книги и писать в своем дневнике до поздней ночи.

Обычно приходится ложиться спать около 12 часов ночи.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

ВРЕМЯ: 23:00

Рыбы не жаворонок. Совсем.

Кровать — их любимое место, и они ненавидят покидать ее. Но им также нравится рано ложиться спать и спать как можно дольше.

Честно говоря... они вообще любят спать. Лучшее время для них ложиться спать — 23:00.

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