Одруження на любові всього вашого життя - це більше, ніж рішення, засноване на почуттях - це вибір, який також слід робити за допомогою логіки.

В астрології деякі знаки зодіаку можуть мати високу сумісність у дружбі, але найнижчу любовну сумісність.

Так само висока сумісність не означає, що ви зможете досягти довгострокового шлюбу.

Найкраща сумісність у шлюбі для кожного знака зодіаку:

Овен і Стрілець

Товариш по вогненному знаку Стрілець може не тільки йти в ногу з високою енергією Овна, але й бути людиною, яка потрібна Овну.

Телець та Рак

М'який підхід Рака дозволяє Тельцю почуватися комфортно, будучи вразливим, тоді як очевидна лояльність Тельця зменшує невпевненість Рака.

Близнюки та Водолій

Водолій має свою незалежну жилку, і він цінує свободу, з якою Близнюки можуть погодитися.

Їхні стосунки можуть здатися поверховими для тих, хто перебуває за їх межами, але будьте впевнені, у Близнюків та Водолія є повноцінний зв'язок.

Рак і Скорпіон

Скорпіон має тенденцію бути досить інтенсивним та загадковим знаком, але це не відлякує інтуїтивного та материнського Раку. Натомість пристрасть Скорпіона допомагає стримувати невпевненість Рака, тоді як Рак здатний показати Скорпіону кохання та впевненість.

Лев і Терези

Як і Лев, Терези мають тенденцію займати центральне місце, хоча і з різних причин. Харизматична особистість Терезів легко завойовує їм друзів та шанувальників, що робить їх ідеальним плюсом для Лева.

Останні новини України:

Які знаки Зодіаку вважають за краще жити у відносинах, а не у шлюбі: ці люди цінують свою свободу.

Як повідомляла Politeka, названі найдбайливіші знаки Зодіаку: можна звертатися до них за допомогою у важкий день.

Також Politeka писала про топ-5 найрозумніших знаків Зодіаку: астрологи склали рейтинг.