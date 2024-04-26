Женитьба на любви всей вашей жизни – это больше, чем решение, основанное на чувствах - это выбор, который также следует делать, используя логику.

В астрологии некоторые знаки зодиака могут иметь высокую совместимость в дружбе, но низкую любовную совместимость.

Точно так же высокая совместимость не означает, что вы сможете добиться долгосрочного брака.

Лучшая совместимость в браке для каждого знака зодиака:

Овен и Стрелец

Товарищ по огненному знаку Стрелец может не только идти в ногу с высокой энергией Овна, но и быть тем человеком, который нужен Овну.

Телец и Рак

Мягкий подход Рака позволяет Тельцу чувствовать себя комфортно, будучи уязвимым, в то время как очевидная лояльность Тельца уменьшает неуверенность Рака.

Близнецы и Водолей

У Водолея есть своя независимая жилка, и он ценит свободу, с которой Близнецы могут согласиться.

Их отношения могут показаться поверхностными для тех, кто находится за их пределами, но будьте уверены, у Близнецов и Водолея есть полноценная связь.

Рак и Скорпион

Скорпион имеет тенденцию быть довольно интенсивным и загадочным знаком, но это не отпугивает интуитивного и материнского Рака. Вместо этого страсть Скорпиона помогает сдерживать неуверенность Рака, в то время как Рак способен показать Скорпиону любовь и уверенность.

Лев и Весы

Как и Лев, Весы имеют тенденцию занимать центральное место, хотя и по разным причинам. Харизматическая личность Весов легко завоевывает им друзей и поклонников, что делает их идеальным плюсом для Льва.

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