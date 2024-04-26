Якщо ви правильно зрозумієте важливий інгредієнт любові за допомогою астрології , ви зможете значно гарантувати вільний від стресу час зі своєю другою половинкою, не перебуваючи постійно в сварці один з одним.

Отже, найкраща емоційна сумісність для кожного знака зодіаку:

Овен і Стрілець Уперта

Амбітна і заповзятлива людина, яка ніколи не дозволяє людям та їхнім думкам збити їх зі шляху.

А для Овна емоції – не океан. Це вогненна куля хвилювання та веселощів. Що робить Стрільця ідеальним для цього Овна.

Стрілець - вічне дике дитя зодіаку, яке йде туди, куди його веде настрій, і на своєму шляху заводить десятки друзів.

Вони розслаблені та невимушені, але неймовірно пристрасні. А емоції для Стрільця це те, що потрібно відчувати всім серцем.

Коли ці два знаки зодіаку трапляються разом, летять іскри. Вони просто розуміють одне одного! І це радше веселі часи, ніж ні.

Насправді, враховуючи їхній темперамент, вони навіть не можуть довго злитися один на одного. Обидва швидко прощають і йдуть далі.

Телець і Рак

Емоції для Тельця подібні до хорошого вина: їм потрібно насолоджуватися і насолоджуватися, але ніколи не допускати, щоб вони перетворилися на незручність або неприємний присмак у роті.

Тільці щедро витрачають свій час, енергію та ресурси і люблять обсипати свого партнера найкращим із того, що у них є. Насправді, Телець може дати Леву серйозну конкуренцію, коли справа доходить до того, щоб стати найромантичнішим знаком зодіаку.

Тепер змішайте це з Раком, знаком зодіаку, який, здається, не може позбутися своєї репутації надмірно емоційної людини (що не зовсім вірно), і ви отримаєте пару, яка дійсно працює!

Чому? Тому що Рак чутливий, привабливий і емоційно розумний. Як тільки вони впустять когось у своє серце, шляху назад не буде.

Обидва ці знаки зодіаку цінують довголіття, емоційну сумісність (щоб у домі був світ) та відданість справі. І саме тому вони чудово підходять один одному!

Близнюки та Терези

Емоції бувають різних смаків. А з Близнюками в деякі дні ви відчуваєте дитяче подив, яке розкриває у вас найкращі якості, а в інші дні ви отримуєте плітки всього міста, що передаються вам у найцікавішій формі!

Терези, навпаки, люблять висловлювати свої емоції більш збалансованим і зрілим способом. Але з Терезами ви завжди знаєте, що не за горами вечірка, якщо говорите і робите всі правильні речі. Вони теж не надто перебірливі... доки не стануть такими. Терези знають, як тримати вас у напрузі найкращим чином.

Коли Близнюки і Терези збираються разом, вони зливаються найбільш захоплюючим чином: в деякі дні це розмиття виразних рук і ротів, що ніколи не закриваються, а в інші дні... ну, є занадто багато речей, які можна висловити і зробити, коли це необхідно. приходить до цієї пари.

Лев та Водолій

Ви не очікуєте, що протилежні знаки будуть найбільш сумісні, коли справа стосується емоцій.

Лев любить любити по-великому. І нікчемний роман просто не підійде цьому великодушному королеві/королеві зодіаку.

Репліка: Водолій. Знак зодіаку, який мріє настільки масштабно і далеко, що змушує людей чухати потилиці, іноді невпевнено, чи перебувають вони в присутності індивідуаліста-футуриста чи божевільні, яка взагалі не стикається з реальністю!

Як ці двоє можуть, зрештою, не сподобатися один одному? Їхні емоції та висловлювання іноді надто сильні для інших, але ніколи для них.

Діва та Скорпіон

Діва любить, коли в особистій сфері все впорядковано, акуратно та зрозуміло. Їхні емоції помірні, поки це так.

Але як тільки справи трохи виходять за межі плану, на поверхню спливає зовсім інша їхня сторона.

Скорпіон, навпаки, від початку занурюється глибоко. Вони не соромляться того, наскільки сильно вони ставляться до речей і людей... але вони не розкажуть вам про це, якщо ви не входите до їхнього найближчого оточення.

Сильні емоції для Скорпіона майже як наркотик.

Коли Діва та Скорпіон зустрічаються, відбувається щось дивне. Вони розвивається взаємна одержимість друг одним.

Однак згодом одержимість трохи вщухає, і її місце займає щось міцніше та міцніше.

Козеріг і Риби

Ця пара подібна до ідеального поєднання землі і води, але не в стереотипному астрологічному сенсі.

Козеріг не займається емоціями. Вони заважають досягненню своїх цілей. Крім того, світ не схвалює непередбачувану емоційність, чим вище ви піднімаєтеся сходами успіху.

Риби інші. Вони живуть і дихають своїми емоціями, вкладаючи свою душу у своє мистецтво, життя та все, що між ними.

Але причина, через яку ця пара просто працює, полягає в тому, що ні Козеріг, ні Риби не вміють виставляти себе напоказ обурливим і таким, що привертає увагу, і обидва можуть поважати кордони один одного.

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