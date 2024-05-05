Перш ніж перевірити сумісність, ви можете спочатку звернутися до астрології, щоб з'ясувати свою сумісність за знаком зодіаку.

Хоча для з'ясування вашої спільної сумісності зодіаку потрібно багато, хороший початок - це подивитися на себе і сонячні знаки вашого потенційного партнера.

Сумісність зодіаку Овен (21 березня – 19 квітня)

Найкраща сумісність за знаком зодіаку: Терези.

Відносини між Овном і Терезами будуються на великій любові та прихильності. Деякі люди вважають, що протилежні особи ніколи не зможуть працювати в коханні, але для цих двох знаків це працює і працює добре.

Найгірша сумісність за знаком зодіаку: Рак.

Відносини Овна і Раку подібні до з'єднання масла і оцту — цього просто не станеться. Рак набагато більше потребує Овен, який може бути майже задушливим.

Сумісність за знаком зодіаку Телець (20 квітня – 20 травня)

Найкраща сумісність за знаком зодіаку: Рак.

Що робить відносини між Тельцем та Раком такими чудовими, так це ваші взаємні симпатії та антипатії. Ви двоє волієте відпочивати вдома в піжамах і їсти їжу на виніс, а не змушувати одного з вас йти кудись із ними.

Найгірша сумісність за знаком зодіаку: Лев.

Партнерство між Тельцем і Левом ніколи не спрацює просто тому, що ви дві різні людини і загалом дуже різні.

Сумісність Зодіаку Близнюки (21 травня – 20 червня)

Найкраща сумісність за знаком зодіаку: Стрілець.

Простіше кажучи, партнерство між Близнюками та Стрільцем — те, що багато людей називають цілями відносин. Постійне задоволення — сексуальне та емоційне — від того, що ваше коріння глибоко пов'язане один з одним.

Найгірша сумісність за знаком зодіаку: Діва.

Близнюки цінують спонтанність, а Діва надто запланована, що робить ці стосунки приреченими із самого початку. Ви можете діяти по забаганню, але Діві необхідно обмірковувати кожну дрібницю, що тільки зводить вас з розуму - і не на краще.

Сумісність зодіаку Рака (21 червня – 22 липня)

Найкраща сумісність за знаком зодіаку: Козеріг.

Що робить цей союз між Раком та Козерогом таким ідеальним, так це те, що він більше схожий на Інь та Ян, а не надто схожий. Є речі, які Козеріг любить, але ненавидить Рак, і навпаки, завдяки яким ці відносини складаються так гладко.

Найгірша сумісність за знаком зодіаку: Овен.

Простіше кажучи, Овен для вас дуже великий. Всередині Овна занадто багато ентузіазму, що викликає вторинне втому. Іноді хочеться посидіти на дивані і нічого не робити, але Овен завжди бігає.

Сумісність Зодіаку Лева (23 липня – 22 серпня)

Найкраща сумісність за знаком зодіаку: Водолій.

Відносини Лева та Водолія практично неможливо зупинити. Обидва знаки люблять розслабитися та повеселитися, але вони також люблять займатися своїми справами. У цьому партнерстві багато незалежності, але це не означає, що кохання менше.

Найгірша сумісність за знаком зодіаку: Телець.

Протилежності безперечно не притягуються, коли справа стосується відносин Тельця та Лева. Тельцю подобається проводити час вдома зі своєю другою половинкою, але Леву найбільше подобається спілкування у суспільстві.

Найкраща сумісність по знаку зодіаку: Риби.

Союз Діви та Риб – це союз, укладений на Небесах. Ви обоє настільки співчутливі і спокійні, що велике кохання між вами природне і легке.

Найгірша сумісність за знаком зодіаку: Стрілець.

Діва і Стрілець рідко працюють добре, тому що на те, до чого Діва ставиться серйозно, Стрілець часто відмахується. Стрілець недостатньо серйозний і вдумливий для Віго, і Діву зводить з розуму, коли вона спостерігає, як Стрілець летить життям, не дбаючи про світ.

Найкраща сумісність за знаком

зодіаку: Близнюки.

Союз Терезів і Близнюків - забавний, тому що вам обом подобається бути товариським, але ви обидва привносите різну енергію у своє соціальне життя.

Найгірша сумісність за знаком зодіаку: Риби.

Терези та Риби ненавидять конфлікти, а це означає, що якщо в цих відносинах щось не так, то це майже ніколи не дозволяється.

Сумісність за знаком зодіаку Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Найкраща сумісність за знаком зодіаку: Водолій.

Відносини між Скорпіоном та Водолієм круті, але полум'яні. По суті вони можуть бути полярними протилежностями, але ніхто не може заперечувати, що це партнерство дуже захоплююче.

Найгірша сумісність за знаком зодіаку: Близнюки.

Найбільша проблема Скорпіона з Близнюками полягає в тому, що вони обоє знаходяться в різних місцях свого життя, щоб це коли-небудь спрацювало.

Сумісність зодіаку Стрільця (22 листопада – 19 грудня)

Найкраща сумісність за знаком зодіаку: Овен.

Коли Стрілець і Овен об'єднуються, вони є непереборною і потужною силою.

Найгірша сумісність за знаком зодіаку: Діва.

Стрілець любить веселитися, хоч би яка ситуація, але Діва знає, що для веселощів є час і місце — і вона не завжди і не скрізь.

Сумісність із зодіаком Козеріг (20 грудня – 19 січня)

Найкраща сумісність за знаком зодіаку: Телець.

Це глибокий зв'язок, ці відносини між Козерогом та Тельцем. Ви обоє настільки практичні та працьовиті, що для вас двох було б майже злочином не бути разом.

Найгірша сумісність за знаком зодіаку: Терези.

Козеріг — один із найбільш серйозних знаків, тому стосунки з кимось, хто насолоджується своїм громадським життям більше, ніж життям з вами, наприклад, з Терезами, — це не для вас.

Сумісність Зодіаку Водолія (20 січня – 18 лютого)

Найкраща сумісність за знаком зодіаку: Лев.

Партнерство між Левом та Водолієм унікальне та легко; Для двох знаків, які люблять бути своїми людьми і не переймаються тим, що думають інші, їхні стосунки обов'язково будуть успішними.

Найгірша сумісність за знаком зодіаку Телець

Телець – це знак, який ненавидить зміни і йому комфортно робити одне й те саме вічно, а Водолій – це знак, якому постійно потрібно дивитися у майбутнє та планувати наступний крок.

Сумісність за знаком Зодіаку Риби (19 лютого – 20 березня)

Найкраща сумісність за знаком зодіаку: Рак.

Риби та Рак ідеально підходять один одному, тому що два емпати створюють дуже відкриті та вразливі відносини – у кращому сенсі.

Найгірша сумісність за знаком зодіаку: Близнюки.

Партнерство між Рибами та Близнюками написано «тимчасово». Риби схильні думати та діяти серцем, а Близнюки думають і діють головою.

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