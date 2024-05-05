Прежде чем приступить к проверке совместимости, вы можете сначала обратиться к астрологии, чтобы выяснить свою совместимость по знаку зодиака.

Хотя для выяснения вашей общей совместимости по зодиаку нужно многое, хорошее начало — это посмотреть на себя и солнечные знаки вашего потенциального партнера.

Совместимость зодиака Овен (21 марта – 19 апреля)

Лучшая совместимость по знаку зодиака: Весы.

Отношения между Овном и Весами строятся на большой любви и привязанности. Некоторые люди считают, что противоположные личности никогда не смогут работать в любви, но для этих двух знаков это работает, и работает хорошо.

Худшая совместимость по знаку зодиака: Рак.

Отношения Овна и Рака подобны соединению масла и уксуса — этого просто не произойдет. Рак гораздо более нуждающийся, чем Овен, который может быть почти удушающим.

Совместимость по знаку зодиака Телец (20 апреля – 20 мая)

Лучшая совместимость по знаку зодиака: Рак.

Что делает отношения между Тельцом и Раком такими замечательными, так это ваши взаимные симпатии и антипатии. Вы двое предпочитаете отдыхать дома в пижамах и есть еду на вынос, а не заставлять одного из вас идти куда-нибудь с ними.

Худшая совместимость по знаку зодиака: Лев.

Партнерство между Тельцом и Львом никогда не сработает просто потому, что вы два разных человека и в целом слишком разные.

Совместимость Зодиака Близнецы (21 мая – 20 июня)

Лучшая совместимость по знаку зодиака: Стрелец.

Проще говоря, партнерство между Близнецами и Стрельцом — это то, что многие люди называют целями отношений. Постоянное удовлетворение — сексуальное и эмоциональное — от того, что ваши корни глубоко связаны друг с другом.

Худшая совместимость по знаку зодиака: Дева.

Близнецы ценят спонтанность, а Дева слишком запланирована, что делает эти отношения обреченными с самого начала. Вы можете действовать по прихоти, но Деве необходимо обдумывать каждую мелочь, что только сводит вас с ума — и не в лучшую сторону.

Совместимость зодиака Рака (21 июня – 22 июля)

Лучшая совместимость по знаку зодиака: Козерог.

Что делает этот союз между Раком и Козерогом таким идеальным, так это то, что он больше похож на Инь и Ян, а не слишком похож. Есть вещи, которые Козерог любит, но ненавидит Рак, и наоборот, благодаря которым эти отношения складываются так гладко.

Худшая совместимость по знаку зодиака: Овен.

Проще говоря, Овен для вас слишком велик. Внутри Овна слишком много энтузиазма, что вызывает вторичное утомление. Иногда хочется посидеть на диване и ничего не делать, но Овен вечно бегает.

Совместимость Зодиака Льва (23 июля – 22 августа)

Лучшая совместимость по знаку зодиака: Водолей.

Отношения Льва и Водолея практически невозможно остановить. Оба знака любят расслабиться и повеселиться, но они также любят заниматься своими делами. В этом партнерстве много независимости, но это не значит, что любви меньше.

Худшая совместимость по знаку зодиака: Телец.

Противоположности определенно не притягиваются, когда дело касается отношений Тельца и Льва. Тельцу нравится проводить время дома со своей второй половинкой, но Льву больше всего нравится общение в обществе.

Совместимость по зодиаку Дева (23 августа – 22 сентября)

Лучшая совместимость по знаку зодиака: Рыбы.

Союз Девы и Рыб – это союз, заключенный на Небесах. Вы оба настолько сострадательны и спокойны, что большая любовь между вами естественна и легка.

Худшая совместимость по знаку зодиака: Стрелец.

Дева и Стрелец редко работают хорошо, потому что на то, к чему Дева относится серьезно, Стрелец часто отмахивается. Стрелец недостаточно серьезен и вдумчив для Виго, и Деву сводит с ума, когда она наблюдает, как Стрелец летит по жизни, не заботясь о мире.

Совместимость по знаку зодиака Весы (23 сентября – 22 октября)

Лучшая совместимость по знаку зодиака: Близнецы.

Союз Весов и Близнецов — забавный, потому что вам обоим нравится быть общительным, но вы оба привносите разную энергию в свою социальную жизнь.

Худшая совместимость по знаку зодиака: Рыбы.

Весы и Рыбы ненавидят конфликты, а это значит, что если в этих отношениях что-то не так, то это почти никогда не разрешается.

Совместимость по знаку зодиака Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Лучшая совместимость по знаку зодиака: Водолей.

Отношения между Скорпионом и Водолеем крутые, но пламенные. По своей сути они могут быть полярными противоположностями, но никто не может отрицать, что это партнерство очень увлекательно.

Худшая совместимость по знаку зодиака: Близнецы.

Самая большая проблема Скорпиона с Близнецами заключается в том, что они оба находятся в разных местах своей жизни, чтобы это когда-либо сработало.

Совместимость зодиака Стрельца (22 ноября – 19 декабря)

Лучшая совместимость по знаку зодиака: Овен.

Когда Стрелец и Овен объединяются, они представляют собой непреодолимую и мощную силу.

Худшая совместимость по знаку зодиака: Дева.

Стрелец любит веселиться, какая бы ситуация ни была, но Дева знает, что для веселья есть время и место — и оно не всегда и не везде.

Совместимость по зодиаку Козерог (20 декабря – 19 января)

Лучшая совместимость по знаку зодиака: Телец.

Это глубокая связь, эти отношения между Козерогом и Тельцом. Вы оба настолько практичны и трудолюбивы, что для вас двоих было бы почти преступлением не быть вместе.

Худшая совместимость по знаку зодиака: Весы.

Козерог — один из наиболее серьезных знаков, поэтому отношения с кем-то, кто наслаждается своей общественной жизнью больше, чем жизнью с вами, например, с Весами, — это не для вас.

Совместимость Зодиака Водолея (20 января – 18 февраля)

Лучшая совместимость по знаку зодиака: Лев.

Партнерство между Львом и Водолеем уникально и легко; Для двух знаков, которые любят быть своими людьми и не заботятся о том, что думают другие, их отношения обязательно будут успешными.

Худшая совместимость по знаку зодиака Телец

Телец — это знак, который ненавидит перемены и ему комфортно делать одно и то же вечно, а Водолей — это знак, которому постоянно нужно смотреть в будущее и планировать следующий шаг.

Совместимость по знаку Зодиака Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Лучшая совместимость по знаку зодиака: Рак.

Рыбы и Рак идеально подходят друг другу, потому что два эмпата создают очень открытые и уязвимые отношения — в лучшем смысле.

Худшая совместимость по знаку зодиака: Близнецы.

Партнерство между Рыбами и Близнецами написано «временно». Рыбы склонны думать и действовать сердцем, а Близнецы думают и действуют головой.

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