Читання Таро по одній карті і гороскоп для всіх знаків зодіаку на 26 квітня.

Ваше щоденне читання карток Таро для всіх знаків зодіаку вже тут на 26 квітня з передбаченням з використанням нумерології та астрології.

Що це означає для вас та вашого знака зодіаку?

Овен (21 березня – 19 квітня)

Карта Таро: Десятка Пентаклею, перевернута.

Ви усвідомили, що вам не судилося бути таким, як усі?

Можливо, причина, через яку у вас перевернута карта Таро, полягає в тому, що ви надто далеко відхилилися від шляху, щоб догоджати людям.

Але правда в тому, що ти ніколи не знайдеш щастя, співаючи під чужу пісню.

Ви самі собою. Перший та лідер зодіаку. Так, нагорі самотньо, але ти звикнеш і навіть навчишся отримувати від цього задоволення!

Телець (20 квітня – 20 травня)

Карта Таро: Ієрофант, перевернута.

Це не світ твоїх батьків, Телець. Ви чули поради, які, здається, вказують на минуле.

І хоча ви любите бути традиційними, а Ієрофант – ВАША карта Таро, ця карта сигналізує про те, що зміни відбуваються не лише у світі навколо вас.

Це також відбувається з вами. Коли ви змінюєтеся зсередини назовні, все інше узгоджується, а не розходиться.

Близнюки (21 травня – 20 червня)

Карта Таро: Лицар Кубків

Ви світло і випромінюєте позитивну енергію, навіть коли все неясно.

Близнюки, зараз не час залишатися у застої. Ваші здібності перевертнів стануть у нагоді, як показав Лицар Кубків.

Тут ви починаєте досліджувати свої почуття. Вони приведуть вас до вашої уяви. Підніміть свої мрії на нову висоту, досягнувши зірок!

Рак (21 червня – 22 липня)

Карта Таро: Сімка Жезлов, перевернута.

Будь собою, Раку. Виставляти себе напоказ знову і знову – це не ваша природна схильність.

Це те, що ви часто змушуєте себе робити, тому що, будьмо чесними, ви любите людей і знаєте, що ви їм потрібні.

Але зараз ти втомився, виснажений – це навіть не те слово. Вам потрібен вихідний, щоб не хворіти, чого насправді не хочеться робити.

Просто скажіть усім, що ви робите перерву в соціальних мережах, щоб відпочити, і тоді ви будете там, як завжди.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Мапа Таро: Закохані, перевернута.

Вступай по-своєму, Лев. Коли ви готові до зобов'язань, ніхто не повинен здогадуватись, що ви відчуваєте чи думаєте. Ви починаєте носити своє серце на рукаві та ділитися всім, що відчуваєте всередині.

Але прямо зараз... ви стоїте на межі, а це означає, що вам потрібно сидіти склавши руки та прораховувати свій наступний крок. Можливо, ви ще не дуже зацікавлені у відмові своєї свободи. У вас є інші речі, які ви хотіли б вивчити прямо зараз.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Карта Таро: П'ятірка Кубків

Будьте гнучкими, але вам не обов'язково бути слабаком, Діво.

У способі життя відбуваються швидкі зміни, і це змушує вас тягнути за соломинку та намагатися відновити контроль над своїм життям у будь-який можливий спосіб.

Ви можете відчувати сильне роздратування через те, що життя ніколи не зможе повернутися до нормального стану. Але, можливо, це підготовка до нового етапу життя, що вже не за горами.

Терези (23 вересня – 22 жовтня)

Карта Таро: Король Жезлов, перевернута.

Що ж, Терези, вам доведеться підштовхнути себе. Зазвичай вам не подобається переслідувати речі або наступати будь-кому на ногу. Господь знає, що ви вважаєте за краще не бути надмірно напористим биком у кімнаті, який потенційно може образити інших.

Однак ця карта хоче, щоб ви знали, що ви можете попросити Всесвіт зробити щось для вас, і трапляються випадки, коли вона це робить, але цього разу вам доведеться добиватися того, чого ви хочете самі.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Карта Таро: Путівник, перевернута.

Ви повинні говорити, що ви дійсно думаєте. Коли хтось запитує у вас поради, ви можете бути різким та жорстоким, але ось чому. вас питають, а не когось іншого. Вашому другові потрібна ваша чесність.

Навіть ви боїтеся, що це зіпсує ваші стосунки. Що гірше, Скорпіоне? Не говорити, а потім тобі доведеться завжди приховувати, що ти думав, що це станеться? Чи сказати правду і, можливо, запобігти катастрофі до того, як вона станеться?

Стрілець (22 листопада – 21 грудня)

Карта Таро: Паж Мечів

Намагайтеся стримати своє здивування. немає нічого, що тобі подобалося більше, ніж ділитися чимось цікавим.

Ви живете своє життя як відкриту книгу, і тому коли трапляється непередбачуване, вам важко це приховати.

Чекай, Стрілець. На вас чекають важливі новини.

Козеріг (22 грудня – 19 січня)

Карта Таро: Трійка пентаклів.

Не хвилюйся, Козеріг. Те, чого ви хочете у житті, станеться з вами.

Не завжди весело брати на себе роль учня чи того, хто не є начальником, менеджером чи контролюючою особою, але правда у тому, що довіру треба заслужити.

Ви допомагаєте іншим побачити, що ви найкраща людина для цієї роботи. Ваша трудова етика є сильною. Повісити там.

Водолій (20 січня – 18 лютого)

Карта Таро: Туз Жезлов, перевернута.

Це не твоя вина, Водолію. Багато чого відбувається, і коли ви залежите від світу, щоб щось просуватися, трапляються затримки, і тоді вам доводиться чекати.

Ви можете бути настільки незалежними, наскільки захочете, але правда в тому, що ми всі взаємопов'язані. Тож будьте терплячі до інших і не забувайте виявляти терпіння і до себе.

Риби (19 лютого – 20 березня)

Карта Таро: Шістка Кубків, перевернута.

Ти пролила достатньо сліз, Риби. Ти не можеш продовжувати це робити з собою. Жити минулим та згадувати його — дві різні речі.

Жити минулим - це коли ви дозволяєте своєму смутку визначати ваше майбутнє. Згадувати - це озиратися назад і бачити, як далеко ви просунулися, щоб не повторювати свої попередні помилки.

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