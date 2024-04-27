Вам слід не тільки прочитати про те, як ваш знак зодіаку поводиться, коли злиться, але й дізнатися, як із цим справляються інші знаки.

Незалежно від того, чи посварилися ви щойно зі своїм найкращим другом або у вас виникли труднощі зі своєю другою половинкою, розуміння слабкостей вашого знаку Зодіаку може допомогти вам зрозуміти, чому ви поводитеся саме так, коли злитесь.

Овен (21 березня – 19 квітня)

Овен може бути дуже запальним, тому, коли він злиться, це може швидко стати неприємним. Це може перерости в агресивність чи примхливість, залежно від душевного стану Овна.

Овен може бути схильний до раптових спалахів гніву, тому завжди корисно дати йому трохи місця, доки він не охолоне; вони оцінять, що ви не кидаєтеся їм у вічі з цього приводу.

Телець (20 квітня – 20 травня)

Телець відомий своєю впертістю, але коли він злиться, може виникнути відчуття, ніби ви сперечаєтеся зі стіною. Вони не тільки вперті, а й можуть бути безкомпромісними, через що вам практично неможливо донести свою думку.

Будьте готові до холодного ставлення з боку Тельця, коли він злиться, іноді лише на кілька годин, але навіть на кілька днів. Їхній гнів може бути непередбачуваним, тобто одного дня вони можуть бути холодними, а завтра готові до бійки.

Близнюки (21 травня – 20 червня)

Близнюки можуть бути нерішучими в будь-якій ситуації, але якщо це відбувається в той момент, коли вони злиться, може виникнути відчуття, що вони поводяться невпевнено, замість того, щоб бути відвертими з вами.

Залежно від настрою Близнюків вони можуть або мовчати про вас, допоки не відчують себе краще, або не захочуть накричати на вас; готуйтеся до обох.

Рак (21 червня – 22 липня)

Коли Рак сердиться, може виникнути відчуття, що хвиля гніву прямує прямо на вас. Незалежно від того, чи сильно вони скривджені або просто розлючені, Рак може стати маніпулятивним і підозрілим. Не варто також недооцінювати їхній песимістичний характер; Рак може не захотіти помиритись лише тому, що вважає, що в цьому немає сенсу.

У сварці Рак швидко замикається. Вони також можуть стати пасивно-агресивними та спробувати завдати вам шкоди.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Лев може бути дуже егоцентричним і зарозумілим, тому з ним неможливо урезонити, коли він злиться; вони не бачать нічого поганого у своїх діях, то навіщо вам це робити?

Лев відомий своїм поганим характером і іноді буває злим просто так. Через їхню негнучкість іноді буває складніше цілуватися і миритися.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Діва, як правило, є одним із найсоромливіших знаків, що пояснює, як вони можуть бути надмірно критичними і турбуватися про кожну маленьку суперечку, навіть якщо з цього більше нічого не виходить.

Будьте готові мати справу з Дівою, яка або стримує свої емоції, коли злиться, або з тим, хто стає дуже емоційним; все залежить від того, як гнів змушує їх відчувати себе зараз.

Терези (23 вересня – 22 жовтня)

Терези ненавидять конфронтацію, тому уникатимуть її, як чуми. Вони хотіли б приховати на когось образу, замість того, щоб її обговорювати, що може дуже дратувати.

Вони можуть бути нерішучими у своїх почуттях: за одну секунду вони хочуть висловити це, а наступної хвилини хочуть забути, що щось не так. Терезам дуже важко протистояти своїм почуттям, тому будьте готові до тупикової ситуації, коли справа доходить до розмови.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Часом Скорпіон може бути дуже потайливим, що має для нього неприємні наслідки, оскільки він може легко запідозрити інших. Скорпіони пристрасні у коханні та війні, тому чекайте від них спалахів гніву, коли вони злиться.

Коли вони зляться, вони можуть зайняти оборонну позицію і стати нетовариськими, тому краще залишити їх на деякий час у спокої, щоб вони могли заспокоїтися. Скорпіон також може відпустити кілька саркастичних коментарів у дешевій спробі завдати вам болю.

Стрілець (22 листопада – 21 грудня)

Стрілець не хоче нічого, крім як обговорити це прямо тут, прямо зараз, коли вони розлютиться. Коли вони зляться, вони втрачають свій фільтр, тому їхні слова можуть бути дуже злими. Вони також не завжди стримують свої обіцянки, через що можуть виглядати поверховими людьми.

Стрілець може атакувати своїми словами і завдати кілька ударів нижче пояса з вашої невпевненості чи особистості. Це несправедливо, але вони так чинять, коли засмучені.

Козеріг (22 грудня – 19 січня)

Козероги можуть мати багато спокутних якостей, але коли вони потрапляють у важку або стресову ситуацію, вони невблаганні і поблажливі.

Коли Козеріг розсердиться, він зробить дві речі: визнає, що не злиться, навіть якщо ви абсолютно впевнені, що це так, і взагалі перестане з вами розмовляти (говоріть про те, що збиває з пантелику).

Водолій (20 січня – 18 лютого)

Водолії ненавидять бути емоційними, тому що їм ніколи не подобається опинитися в стані слабкості. Їхня впертість бере над ними верх, і вони вважають за краще просто не говорити про те, що їх злить, от і все.

Водолій схильний тримати свій гнів глибоко всередині і дозволяти йому гноитися замість того, щоб виплеснути його назовні. Вони також можуть бути несимпатичні, тобто їм начхати на те, що ви відчуваєте; вони вважають за краще думати про себе.

Риби (19 лютого – 20 березня)

Замість того, щоб роздратуватися, Риби можуть сильно образитися на себе. Вони дуже шкодують себе, а це означає, що вони схильні поринути у своєму смутку.

Під час сварок Риби стають дуже емоційними, що іноді може затьмарити все інше. Вони почуваються дуже розчарованими, коли хтось їх злить, бо вони дуже довіряють іншим у своїх почуттях.

Останні новини України:

Які знаки Зодіаку народжені на щастя: астрологи назвали вічних оптимістів.

Як повідомляла Politeka, названі найдбайливіші знаки Зодіаку: можна звертатися до них за допомогою у важкий день.

Також Politeka писала про топ-5 найрозумніших знаків Зодіаку: астрологи склали рейтинг.