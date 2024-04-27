Вам следует не только прочитать о том, как ваш знак зодиака ведет себя, когда злится, но и узнать, как с этим справляются другие знаки.

Независимо от того, поссорились ли вы только что со своим лучшим другом или у вас возникли трудности со своей второй половинкой, понимание слабостей вашего знака Зодиака может помочь вам понять, почему вы ведете себя именно так, когда злитесь.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Овен может быть очень вспыльчивым, поэтому, когда он злится, это может БЫСТРО стать неприятным. Это может перерасти в агрессивность или капризность, в зависимости от душевного состояния Овна.

Овен может быть склонен к внезапным вспышкам гнева, поэтому всегда полезно дать ему немного места, пока он не остынет; они оценят, что вы не бросаетесь им в глаза по этому поводу.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Телец известен своим упрямством, но когда он злится, может возникнуть ощущение, будто вы спорите со стеной. Они не только упрямы, но и могут быть бескомпромиссными, из-за чего вам практически невозможно донести свою точку зрения.

Будьте готовы к холодному отношению со стороны Тельца, когда он злится, иногда всего на несколько часов, но даже на несколько дней. Их гнев может быть непредсказуемым, то есть в один день они могут быть холодными, а завтра готовы к драке.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Близнецы могут быть нерешительными в любой ситуации, но если это происходит в тот момент, когда они злятся, может возникнуть ощущение, что они ведут себя неуверенно, вместо того, чтобы быть откровенными с вами.

В зависимости от настроения Близнецов они могут либо молчать о вас, пока не почувствуют себя лучше, либо не захотят накричать на вас; готовьтесь к обоим.

Рак (21 июня – 22 июля)

Когда Рак злится, может возникнуть ощущение, что волна гнева направляется прямо на вас. Независимо от того, сильно ли они обижены или просто сильно разозлены, Рак может стать манипулятивным и подозрительным. Не стоит также недооценивать их пессимистический характер; Рак может не захотеть помириться только потому, что считает, что в этом нет смысла.

В ссоре Рак быстро смыкается. Они также могут стать пассивно-агрессивными и попытаться причинить вам вред.

Лев (23 июля – 22 августа)

Лев может быть очень эгоцентричным и высокомерным, поэтому с ним невозможно урезонить, когда он злится; они не видят ничего плохого в своих действиях, так зачем вам это делать?

Лев известен своим плохим характером и иногда бывает злым просто так. Из-за их негибкости иногда бывает сложнее целоваться и мириться.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Дева, как правило, является одним из самых застенчивых знаков, что объясняет, как они могут быть чрезмерно критичными и беспокоиться о каждом маленьком споре, даже если из этого больше ничего не выходит.

Будьте готовы иметь дело с Девой, которая либо сдерживает свои эмоции, когда злится, либо с той, кто становится очень эмоциональной; все зависит от того, как гнев заставляет их чувствовать себя в данный момент.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Весы НЕНАВИДЯТ конфронтацию, поэтому будут избегать ее, как чумы. Они предпочли бы затаить на кого-то обиду, вместо того, чтобы ее обсуждать, что может очень раздражать.

Они могут быть нерешительными в своих чувствах: в одну секунду они хотят высказать это, а в следующую минуту хотят забыть, что что-то не так. Весам очень трудно противостоять своим чувствам, поэтому будьте готовы к тупиковой ситуации, когда дело доходит до разговора.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Временами Скорпион может быть очень скрытным, что имеет для него неприятные последствия, поскольку он может легко заподозрить других. Скорпионы страстны в любви и войне, поэтому ожидайте от них вспышек гнева, когда они злятся.

Когда они злятся, они могут занять оборонительную позицию и стать необщительными, поэтому лучше оставить их на некоторое время в покое, чтобы они могли успокоиться. Скорпион также может отпустить несколько саркастических комментариев в дешевой попытке причинить вам боль.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Стрелец не хочет ничего, кроме как обсудить это прямо здесь, прямо сейчас, когда они разозлятся. Когда они злятся, они теряют свой фильтр, поэтому их слова могут быть очень злыми. Они также не всегда сдерживают свои обещания, из-за чего могут выглядеть поверхностными людьми.

Стрелец может атаковать своими словами и нанести несколько ударов ниже пояса по вашей неуверенности или личности. Это несправедливо, но они так поступают, когда расстроены.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Козероги могут обладать многими искупительными качествами, но когда они попадают в трудную или стрессовую ситуацию, они неумолимы и снисходительны.

Когда Козерог разозлится, он сделает две вещи: признает, что не злится, даже если вы совершенно уверены, что это так, и вообще перестанет с вами разговаривать (говорите о том, что сбивает с толку).

Водолей (20 января – 18 февраля)

Водолеи ненавидят быть эмоциональными, потому что им никогда не нравится оказаться в положении слабости. Их упрямство берет над ними верх, и они предпочитают просто не говорить о том, что их злит, вот и все.

Водолей склонен держать свой гнев глубоко внутри и позволять ему гноиться, вместо того, чтобы выплеснуть его наружу. Они также могут быть несимпатичными, то есть им плевать на то, что вы чувствуете; они предпочитают думать о себе.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Вместо того, чтобы разозлиться, Рыбы могут сильно обидеться на себя. Они очень жалеют себя, а это значит, что они склонны погрязнуть в своей печали.

Во время ссор Рыбы становятся очень эмоциональными, что иногда может затмить все остальное. Они чувствуют себя очень разочарованными, когда кто-то их злит, потому что они очень доверяют другим в своих чувствах.

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