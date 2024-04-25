Наші знаки зодіаку мають великий вплив на те, як ми почуваємося, коли все ідеально, а іноді і коли ми нижче нижчого рівня.

Наші знаки зодіаку мають великий вплив на те, як ми почуваємося, коли все ідеально, а іноді і коли ми нижче нижчого рівня.

Отже, найкращі та найгірші риси характеру кожного знака Зодіаку перераховані тут:

Овен (21 березня – 19 квітня)

Найкраще: коли Овни у своїх найкращих проявах, вони сповнені життя, з нетерпінням чекають на нові пригоди і помічають красу всюди, куди б вони не пішли. У них світяться очі та посмішка. Вони не вірять, що щось колись їх зламає або стане між ними і тим, чого вони хочуть.

Найгірше: коли Овен перебуває у гіршому стані, практично неможливо дізнатися, що відбувається у нього в голові. Вони засвоюють усе і звинувачують себе. Вони саморуйнівно сумніваються у собі і переконані, що ніколи нікого не зроблять щасливим. Овен у гіршому випадку - це свого роду придурок, тому що йому начхати, якщо він зачепить чиїсь почуття.

Телець (20 квітня – 20 травня)

Найкраще: Тельці просто фантастичні, коли вони у своїх найкращих проявах — такі милі, у них такі великі та люблячі серця. Вони чарівні, дбайливі, веселі, розумні, лагідні та цінують усі види краси.

Найгірше: тримайтеся подалі від Тельця у гіршому випадку, оскільки у нього немає проблем із використанням слів, щоб заподіяти біль. Оскільки їм важко контролювати свої почуття, коли вони не в кращому емоційному стані, вони мають схильність до вибуху. Вони сумніваються в собі та відчувають, що втратили всю свою впевненість.

Близнюки (21 травня – 20 червня)

Найкраще: Близнюки дійсно приголомшливі; вони захоплені життям, креативні, веселі, щедрі та знають, як підняти вам настрій. Вони сповнені енергії та ідей, надзвичайно дбайливі, надихають та мотивують. Кожному в житті потрібні близнюки.

Найгірше: легко визначити, коли Близнюки перебувають у гіршому стані, тому що в їхніх очах немає блиску, їхні руки холодні, і вони виглядають так, ніби покінчено з цим світом. Вони безкорисливі, їм нудно, і будь-яке зусилля, здається, висмоктує з них життя. Вони настільки занурені у свої думки, що нічого не бачать і не чують, але можуть говорити образливі речі, які не мають на увазі.

Рак (21 червня – 22 липня)

Краще: Раки - добрі люди; вони добрі, сміливі, щедрі та розуміючі. Вони боротимуться за те, чого хочуть, і при цьому поширюватимуть любов і добру енергію. Коли Рак усміхається вам, ви відчуваєте, що купаєтесь у щастя та позитиві. Раки дуже сильні люди і добре справляються зі своїми емоціями.

Найгірше: коли Рак перебуває у гіршому стані, він іде у свою раковину і ні з ким не розмовляє. Вони забувають про важливість догляду за собою та вирушають у дуже темне місце. Якщо вони заговорять з вами, вони можуть сказати або зробити щось настільки мерзенне, що негайно пошкодують про це.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Краще: Коли Лев у своїх найкращих проявах, він не просто добрий – він вражає. Леви — яскраві особи, які перетворюють кожне зібрання на вечірку і приносять щастя, куди б вони не пішли. Вони приносять світло в темряву, тому що вони сяють, тому принесіть. Леви горді, амбітні, добрі, справедливі, захищають, люблять і мають фантастичне почуття гумору. Коли Лев почувається добре, його дуже важко перевершити.

Найгірше: невпевнений у собі Лев — найгірший, і страждають усі. Вони можуть стати дуже різкими, холодними і можуть відлетіти. Не намагайтеся наблизитись до Лева, який перебуває в гіршому стані, інакше він може стати злим.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Найкраще: Діви процвітають у тому, що їм подобається робити. Вони люблять проводити час із людьми, які їм подобаються, вони щедрі, мудрі, дають чудові поради, планують дивовижні сюрпризи та вислуховують, коли вам потрібно комусь говорити. Вони справжні друзі і будуть тримати вас на плаву. Діви не лише чесні, а й справедливі.

Найгірше: Діви перебувають у гіршому становищі, коли забувають, наскільки вони розумні, сумніваються у своїх навичках та великому мозку і змушують почуватися маленькими. Вони можуть маніпулювати, шкодувати себе і схильність приймати важливі рішення, про які потім пошкодують. Якщо вони не в поганому положенні, вони ніколи не захочуть завдати вам болю або змусити вас турбуватися про щось, просто щоб звільнитися від відчуття себе таким лайновим.

Терези (23 вересня – 22 жовтня)

Краще: Терези веселі, повні ідей, привабливі, безпосередні, творчі, чесні та відмінні прихильники. Вони запам'ятовують дрібниці, які можуть легко зробити щасливими інших, що, своєю чергою, робить щасливими їх самих.

Найгірше: чи можна сказати «примхливий»? Коли Терези перебувають у гіршому становищі, вони просто хочуть сховатися від світу, тому що не хочуть, щоб хтось побачив, які вони великі невдахи. Вони накинуться і тут же пошкодують про це або просто перестануть говорити, що для Терезів набагато гірше.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Найкраще: Скорпіони пристрасні і люблять ділитися своєю любов'ю до мистецтва, краси та ідей з іншими. Вони сильні, досвідчені, люблячі і мають великі мрії, які майже завжди справджуються.

Найгірше: у гіршому випадку Скорпіони будуть нехтувати своїми друзями, сім'єю, тим, чим їм слід займатися, і собою. Вони діють безрозсудно, і все, що вони люблять, починає здаватися безглуздим і недоречним.

Стрілець (22 листопада – 21 грудня)

Краще: Стрільці відкриті, веселі, сповнені життя та гарної енергії. Їх не турбує, що про них думають люди, що дає їм свободу робити все, що вони хочуть. Стрільці відстоюватимуть те, у що вірять, їм подобається пробувати щось нове та відвідувати нові місця. Вони танцюють у такт своєму барабанщику, але цей ритм заразливий і веселий.

Найгірше: коли Стрільці перебувають у гіршому стані, вони можуть бути надмірно емоційними, запальними та готові вибухнути, навіть якщо не знають, чому саме їм так погано. Вони хочуть про це поговорити, але не говорять, бо не відчувають, що це можуть пояснити належним чином. Вони відчувають втому від усього.

Козеріг (22 грудня – 19 січня)

Найкраще: у Козерогів є ваша спина, оскільки вони завжди поруч, коли вони вам потрібні, і раді допомогти. Вони завжди знають, що сказати і зробити в будь-якій ситуації, і завжди працюють над новим чудовим проектом, мотивуючи інших на досягнення своєї мети і дбаючи про людей. Козероги допоможуть вам це зробити.

Найгірше: у гіршому випадку Козероги стають неймовірно саркастичними та все закривають. У глибині душі вони сумніваються в собі, але не бажають цього визнати. У цьому стані вони рідко показують свою емоційну руку і почуваються дуже гірко та втрачено.

Водолій (20 січня – 18 лютого)

Найкраще: Водолії сповнені енергії, планів, ідей та цікавості. Вони люблять спілкуватися з іншими, знайомитися з новими людьми та відвідувати нові місця. Їм щиро цікаво те, що ви кажете. Вони займатимуться справедливими справами та будуть справжніми гуманістами.

Найгірше: коли Водолій перебуває у гіршому стані, у нього наче скінчився бензин. Вони постійно скаржаться на все, дратуючи всіх, хто знаходиться в межах чутності. Їм ні на що не начхати, вони ігнорують інших і почуваються спустошеними в глибині душі.

Риби (19 лютого – 20 березня)

Найкраще: Риби дуже розумні, креативні, чуйні та веселі. Вони дуже продуктивні, зазвичай займаються якимось мистецтвом. Вони надихають інших, як вони, здається, мріють про існування речей. Вони можуть бути абсолютно самовідданими та віддані людям, яких люблять. Риби відчувають речі глибоко та шанобливо.

Найгірше: коли Риби в гіршому становищі, будьте обережні! Вони можуть бути небезпечними, оскільки важко сказати, що вони задумали. Вони можуть бути мстивими, маніпулятивними та впертими. У них немає енергії, вони почуваються безсилими і недооціненими, і їм здається, що з ними не поводяться так, як вони на те заслуговують.

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