Когда мы в своих лучших проявлениях, все выглядит и ощущается потрясающе, а когда мы в худшем состоянии, мы можем делать и говорить вещи, которые не очень приятны ни себе, ни другим.

Наши знаки зодиака оказывают большое влияние на то, как мы себя чувствуем, когда все идеально, а иногда и когда мы ниже низшего уровня.

Итак, лучшие и худшие черты характера каждого знака Зодиака перечислены здесь:

Овен (21 марта – 19 апреля)

Лучшее: когда Овны в своих лучших проявлениях, они полны жизни, с нетерпением ждут новых приключений и замечают красоту повсюду, куда бы они ни пошли. У них светятся глаза иулыбка. Они не верят, что что-то когда-нибудь их сломит или встанет между ними и тем, чего они хотят.

Худшее: когда Овен находится в худшем состоянии , практически невозможно узнать, что происходит у него в голове. Они усваивают все и винят себя. Они саморазрушительно сомневаются в себе и убеждены, что никогда никого не сделают счастливым. Овен в худшем случае — это своего рода придурок, потому что ему плевать, если он заденет чьи-то чувства.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Лучшее: Тельцы просто фантастичны, когда они в своих лучших проявлениях — такие милые, у них такие большие и любящие сердца . Они очаровательны, заботливы, веселы, умны, ласковы и ценят все виды красоты.

Худшее: держитесь подальше от Тельца в худшем случае, поскольку у него нет проблем с использованием слов, чтобы причинить боль . Поскольку им трудно контролировать свои чувства, когда они находятся не в лучшем эмоциональном состоянии, они имеют склонность к взрыву. Они сомневаются в себе и чувствуют, что потеряли всю свою уверенность.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Лучшее: Близнецы действительно потрясающие; они увлечены жизнью, креативны, веселы, щедры и знают, как поднять вам настроение. Они полны энергии и идей, чрезвычайно заботливы, вдохновляют и мотивируют. Каждому в жизни нужны Близнецы.

Худшее: легко определить, когда Близнецы находятся в худшем состоянии, потому что в их глазах нет блеска, их руки холодны, и они выглядят так, будто с этим миром покончено. Они бескорыстны, им скучно, и любое усилие, кажется, высасывает из них жизнь. Они настолько погружены в свои мысли, что ничего не видят и не слышат, но могут говорить обидные вещи, которые не имеют в виду .

Рак (21 июня – 22 июля)

Лучшее: Раки — хорошие люди ; они добрые, смелые, щедрые и понимающие. Они будут бороться за то, чего хотят, и при этом распространять любовь и хорошую энергию. Когда Рак улыбается вам, вы чувствуете, что купаетесь в счастье и позитиве. Раки очень сильные люди и хорошо справляются со своими эмоциями .

Худшее: когда Рак находится в худшем состоянии, он уходит в свою раковину и ни с кем не разговаривает. Они забывают о важности ухода за собой и отправляются в очень темное место. Если они заговорят с вами, они могут сказать или сделать что-то настолько мерзкое, что немедленно пожалеют об этом.

Лев (23 июля – 22 августа)

Лучшее: Когда Лев в своих лучших проявлениях, он не просто хорош — он впечатляет. Львы — яркие личности, которые превращают каждое собрание в вечеринку и приносят счастье, куда бы они ни пошли. Они приносят свет во тьму, потому что они сияют, так что принесите. Львы горды, амбициозны, добры , справедливы, защищают, любят и обладают фантастическим чувством юмора. Когда Лев чувствует себя хорошо, его очень трудно превзойти.

Худшее: неуверенный в себе Лев — худший, и страдают все. Они могут стать очень резкими, холодными и могут улететь . Не пытайтесь приблизиться к Льву, который находится в худшем состоянии, иначе он может стать злым.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Лучшее: Девы преуспевают в том, что им нравится делать. Они любят проводить время с людьми, которые им нравятся, они щедры, мудры, дают отличные советы, планируют удивительные сюрпризы и выслушивают, когда вам нужно кому-то разглагольствовать. Они настоящие друзья и будут держать вас на плаву . Девы не только честны, но и справедливы.

Худшее: Девы находятся в худшем положении, когда забывают, насколько они умны, сомневаются в своих навыках и большом мозге и заставляют себя чувствовать себя маленькими. Они могут манипулировать, жалеть себя и иметь склонность принимать важные решения, о которых потом пожалеют. Если они не в плохом положении, они никогда не захотят причинить вам боль или заставить вас беспокоиться о чем-то, просто чтобы освободиться от ощущения себя таким дерьмовым.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Лучшее: Весы веселые, полные идей, обаятельные, непосредственные, творческие, честные и отличные сторонники. Они запоминают мелочи , которые могут легко сделать счастливыми других , что, в свою очередь, делает счастливыми их самих.

Хуже всего: можно ли сказать «капризный»? Когда Весы находятся в худшем положении, они просто хотят спрятаться от мира, потому что не хотят, чтобы кто-нибудь увидел, какие они большие неудачники. Они набросятся и тут же пожалеют об этом или просто перестанут говорить, что для Весов гораздо хуже.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Лучшее: Скорпионы страстны и любят делиться своей любовью к искусству , красоте и идеям с другими. Они сильные, опытные, любящие и имеют большие мечты, которые почти всегда сбываются .

Худшее: в худшем случае Скорпионы будут пренебрегать своими друзьями, семьей , тем, чем им следует заниматься, и собой. Они действуют безрассудно, и все, что они любят, начинает казаться им бессмысленным и неуместным.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Лучшее: Стрельцы открыты, веселы, полны жизни и хорошей энергии . Их не волнует, что о них думают люди, что дает им свободу делать все, что они хотят. Стрельцы будут отстаивать то, во что верят, им нравится пробовать что-то новое и посещать новые места. Они танцуют в такт своему барабанщику, но этот ритм заразителен и весел.

Худшее: когда Стрельцы находятся в худшем состоянии, они могут быть чрезмерно эмоциональными, вспыльчивыми и готовы взорваться, даже если не знают, почему именно им так плохо. Они хотят об этом поговорить, но не говорят, потому что не чувствуют, что могут это объяснить должным образом. Они чувствуют усталость от всего .

Козерог (22 декабря – 19 января)

Лучшее: у Козерогов есть ваша спина, поскольку они всегда рядом, когда они вам нужны, и рады помочь. Они всегда знают, что сказать и сделать в любой ситуации, и всегда работают над новым замечательным проектом, мотивируя других на достижение своих целей и заботясь о людях. Козероги помогут вам это сделать.

Худшее: в худшем случае Козероги становятся невероятно саркастичными и все закрывают. В глубине души они сомневаются в себе , но не желают этого признать. В этом состоянии они редко показывают свою эмоциональную руку и чувствуют себя очень горько и потерянно.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Лучшее: Водолеи полны энергии, планов, идей и любопытства. Они любят общаться с другими, знакомиться с новыми людьми и посещать новые места. Им искренне интересно то, что вы говорите. Они будут заниматься справедливыми делами и будут настоящими гуманистами.

Худшее: когда Водолей находится в худшем состоянии, у него словно кончился бензин. Они безостановочно жалуются на все , раздражая всех, кто находится в пределах слышимости. Им ни на что не наплевать, они игнорируют других и чувствуют себя опустошенными в глубине души.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Лучшее: Рыбы очень умные, креативные, отзывчивые и веселые. Они очень продуктивны, обычно занимаются каким-нибудь искусством. Они вдохновляют других тем, как они, кажется, мечтают о существовании вещей. Они могут быть абсолютно самоотверженными и преданы людям, которых любят. Рыбы чувствуют вещи глубоко и уважительно.

Худшее: когда Рыбы в худшем положении, будьте осторожны! Они могут быть опасны, поскольку трудно сказать, что они задумали. Они могут быть мстительными, манипулятивными и упрямыми. У них нет энергии, они чувствуют себя бессильными и недооцененными, и им кажется, что с ними не обращаются так, как они того заслуживают.

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