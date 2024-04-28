Майже всі ми тією чи іншою мірою відчували ревнощі в той чи інший момент.

І наші знаки зодіаку можуть несподівано зіграти роль у тому, як ми висловлюємо свою ревнощі.

Щоб зрозуміти себе та своїх партнерів, ми можемо звернутися до зодіаку як до підказки того, як передається ця сильна емоція.

Овен (21 березня – 19 квітня): Незалежно від того, наскільки Овен може здаватися впевненим та відповідальним, в основі його часто лежить невпевненість. Якщо ви пов'язані з Овном, будьте готові до емоційних американських гір. Щоправда, Овну подобається вся драма.

Телець (20 квітня – 20 травня) : Телець вперто не любить показувати людям свої емоції. Оскільки вони дуже раціональні, вони не надто заздрять. Якщо у них виникнуть підозри, вони підуть своїм інстинктам, і якщо кінцевий результат виявиться таким, як вони побоювалися, вони, швидше за все, закінчать справу тихо, ніж зроблять щось, щоб зробити сцену.

Близнюки (21 травня – 20 червня): Близнюки знають, що бути вірними особистої людини складно, але це не заважає їм очікувати, що їхні партнери не змінять. Вони легко скажуть вам, що заздрять, і ви витратите багато часу, заспокоюючи їх. Зазвичай вони добре вміють стримувати свої емоції, але іноді у них трапляються напади ревнощів просто так.

Рак (21 червня - 22 липня): Раки не часто відчувають ревнощі, тому що, коли вони пов'язані з кимось, вони повністю закохані і чекають того ж від своєї другої половинки. Якщо вони дійсно почнуть ревнувати, вони триматимуть це в собі, поки це не переросте в образу. Якщо ви зрадили Рака, він вас ніколи не пробачить.

Лев (23 липня - 22 серпня): Що б ви не робили, не приділяйте більше уваги нікому, крім Лева. Майже все може викликати у Лева ревниву лють. Вони не стримуватимуться, тому що не думають, що їм це потрібно.

Діва (23 серпня – 22 вересня): Діви люблять тримати свої емоції під контролем, але під цим вони можуть бути надзвичайно ревнивими. Подивіться їм у вічі, і ви побачите їхні справжні почуття. Якщо вони ставляться до вас з підозрою, вони не протистоятимуть вам, поки ретельно не розслідують ситуацію, і, можливо, ніколи більше вам не повірять.

Терези (23 вересня – 22 жовтня): Терези хочуть двох речей: подобатися і уникати конфліктів. На жаль, вони схильні до невпевненості у собі та можуть ревнувати. Оскільки вони зроблять все, щоб уникнути конфронтації і, можливо, роздратувати когось на них, вони будуть приховувати свою ревнощі доти, доки не зможуть відмовити себе від її почуття.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада) : Скорпіон – найревніший із усіх знаків. Вони заздрять продавцю продуктового магазину, який прокоментував вашу покупку вина, та вашому партнеру з танців у четвертому класі. Скорпіони можуть контролювати свою ревнощі і спрямовувати їх у більш продуктивні області.

Стрілець (22 листопада - 21 грудня): Стрільці рідко ревнують, а навіть якщо і ревнують, то ніколи в цьому не зізнаються. Однак у них величезна проблема зі зрадою, і вони не пробачать і не забудуть, якщо запідозрять вас у невірності. Найкраще, що можна зробити, - це негайно сісти з ними і запевнити їх, що з вашого боку немає ніякої нерозсудливості, щоб їхній напад ревнощів не вибухнув.

Козеріг (22 грудня - 19 січня): Козерога постійно ревнують, але ніколи про це не говорять. Добре, що їх спалахи ревнощів не тривають довго.

Водолій (20 січня - 18 лютого): Водолії непередбачувані і зазвичай нікому не показують своїх справжніх емоцій. Вони не ревнують, а якби ревнували, то просто кинули б людину, яка змусила їх ревнувати, і пішли б далі без пояснення причин.

Риби (19 лютого - 20 березня): Риби найменш ревниві з усіх знаків, але у них все ж таки бувають моменти ревнощів. Риби чуйні та дуже добре розуміють почуття інших людей. Якщо вони починають ревнувати, їхнє природне співчуття прямо викликає у них почуття провини за їхню ревниву тираду. Але вони вимагають вірності, відданості та уваги, тому обов'язково приділяйте їм це.

Останні новини України:

Які знаки Зодіаку народжені на щастя: астрологи назвали вічних оптимістів.

Як повідомляла Politeka, названі найдбайливіші знаки Зодіаку: можна звертатися до них за допомогою у важкий день.

Також Politeka писала про топ-5 найрозумніших знаків Зодіаку: астрологи склали рейтинг.