У РНБО заявили, що в Україні вже готують законопроект про роботу Telegram, Tik-Tok та YouTube, який матиме низку обмежень.

В Україні настав час для військової цензури, тому варто обмежити використання месенджера Telegram і соцмережі TikTok. Таку ідею зараз розглядають в Україні.

Голова Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко заявив, що в Україні готують законопроект про роботу Telegram, Tik-Tok та YouTube.

Проект закону "про регулювання дезінформації та пропаганди у медіа та соцмережах" з кінця березня розробляють РНБО, СБУ та Верховна Рада. На його підставі влада України вимагатиме від соцмереж блокувати той чи інший канал. Регулювати ворожу дезінформацію планують і в класичних ЗМІ, і в соцмережах.

"Чіткі правила допоможуть швидше ухвалювати рішення про блокування ворожих ресурсів. Для YouTube чи TikTok це буде аргументом, чому в Україні потрібно заблокувати такі ресурси, як уже заблокований канал Діани Панченко", - заявив Коваленко.

Він також висловив особисту думку щодо головної загрози телеграму. На його погляд, вона полягає у "використанні його як месенджера для пересилання документів, важливої інформації тощо, особливо між держслужбовцями".

Станом на 19 квітня було заблоковано вже 200 YouTube-каналів та 24 акаунти в TikTok. Також планується прийняття європейського Digital Service Act, який передбачає низку вимог до соцмереж, зокрема щодо модерації контенту, прозорості, представництва тощо.

Джерело: forbes

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