В СНБО заявили, что в Украине уже готовят законопроект о работе Telegram, Tik-Tok и YouTube, который будет иметь ряд ограничений.

В Украине пришло время для военной цензуры, поэтому следует ограничить использование мессенджера Telegram и соцсети TikTok. Такую идею сейчас рассматривают в Украине.

Глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко заявил, что в Украине готовят законопроект о работе Telegram, Tik-Tok и YouTube.

Проект закона "о регулировании дезинформации и пропаганды в медиа и соцсетях" с конца марта разрабатывается СНБО, СБУ и Верховной Радой. На его основании власти Украины будут требовать от соцсетей блокировать тот или иной канал. Регулировать враждебную дезинформацию планируют и в классических СМИ, и в соцсетях.

"Четкие правила помогут быстрее принимать решение о блокировании вражеских ресурсов. Для YouTube или TikTok это будет аргументом, почему в Украине нужно заблокировать такие ресурсы, как уже заблокированный канал Дианы Панченко", - заявил Коваленко.

Он также выразил личное мнение по поводу главной угрозы телеграммы. По его мнению, она заключается в "использовании его в качестве мессенджера для пересылки документов, важной информации и т.п., особенно между госслужащими".

По состоянию на 19 апреля было заблокировано уже 200 YouTube-каналов и 24 аккаунта в TikTok. Также планируется принятие европейского Digital Service Act, предусматривающего ряд требований к соцсетям, в частности по модерации контента, прозрачности, представительства и т.д.

Источник: forbes

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