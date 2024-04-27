Незважаючи на відсутність сильної сумісності на папері, ці зодіакальні пари не можуть не тягнутися один до одного.

Судячи з рис характеру, деякі токсичні пари зодіаку мають погану сумісність, але це не означає, що їх не тягне один до одного!

І хоча ці відносини не завжди можуть бути найпростішими, при невеликій прихильності та розумінні немає причин, через які вони зрештою не зможуть змусити їх працювати.

Шість пар токсичних знаків зодіаку, яких не може не тягнути один до одного:

Лев та Рак

Лев прагне пригод і уваги, Рак любить будинок і глибшу близькість. Леви можуть бути дуже відвертими та безсоромно ділитися своїми поглядами; чутливим Ракам це може бути надто складно, оскільки вони схильні приймати все близько до серця. Рак якийсь час терпить це, але поступово віддаляється і повертається до своєї раковини.

Якщо Лев зможе навчитися розуміти способи глибшої близькості Рака і шлях дослідження Рака-Лева, відносини приречені на завершення.

2. Козеріг та Водолій

Як земний знак, Козеріг повільний і ґрунтовний. Вони люблять будувати докладні плани і не люблять змін, тоді як повітряні Водолії, будучи авантюрним знаком, дуже спонтанні та діють з гарячого.

Козеріг хоче накопичити матеріальні блага і виявляє любов фізичним, практичним шляхом. Водолії належать до стихії повітря і їм потрібне небесне кохання. Вони прагнуть когось, з ким вони зможуть бути повністю оголеними розумом, тілом та духом. Їх не будуть особливо хвилювати їжа, секс чи гроші, якщо вони знайдуть когось, з ким їхня душа здобуде крила, щоб літати і мріяти, що робить стосунки Козерога та Водолія важкими для примирення. Але якщо вони зможуть це зробити, хімія зашкалюватиме.

3. Діва та Близнюки

Діви – практичні реалісти, а Близнюки – мрійники. Близнюки не люблять довго залишатися на одному місці і завжди рухаються. Вони вірять в ідеї та бачення і насправді не турбуються про те, як. Діви теж мрійники, але вони дуже практичні і зосереджені на тому, як насправді досягти мети.

Якщо Близнюки не забруднюють руки Діві і не зроблять будь-який практичний внесок, Діва зрештою втомиться і піде. Однак, якщо вони зможуть навчитися об'єднувати зусилля, Діві та Близнюкам судилося стати владною парою, яка завжди буде найрозумнішою в кімнаті.

4. Терези та Телець

Потреба Тельця у вірності може здатися надто задушливою товариським Терезам, а потреба Терезів відчувати себе правими відлякає впертого Тельця. Обидва ці знаки настільки вперті та безкомпромісні, що навіть таке маленьке рішення, як вибір кольору штор, може підірвати напругу між ними.

Тим не менш, це обидва знаки, керовані Венерою, що люблять комфорт та задоволення. Тож поки немає серйозних розбіжностей, ці двоє справді можуть працювати.

5. Скорпіон та Риби

Скорпіон і Риби - водні знаки і тому дуже емоційні, але їх відрізняє те, як вони висловлюють свої емоції, особливо у відносинах. Скорпіони можуть бути безрозсудними у передачі емоцій, тоді як Риби надзвичайно м'які. Обидва — волелюбні знаки, що вирують сильними емоціями і бажають жити повним життям, але Скорпіони можуть мати схильність до ревнощів і можуть придушувати Риб, прагнучи всього їхнього часу та уваги.

Хоча вони обоє шукають ідеального партнера, який збив би їх з ніг, обидва знаки надто глибоко переживають емоції і не можуть добре впоратися з розбіжностями, оскільки їхні сильні емоції, зібрані разом, можуть просто зіпсувати сцену.

6. Стрілець і Рак

Стрільець і Рак просто не мають багато спільного. Стрілець любить досліджувати та отримувати нові враження, а Рак – домосід. Стрілець хоче експериментувати у сексуальній сфері, а Рак хоче глибокого та емоційного зв'язку.

Вони обидва намагаються зрозуміти один одного, тому що їхній протилежний характер спочатку приваблює їх, але величезні відмінності можуть зрештою спалити їх.

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