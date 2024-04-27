Несмотря на отсутствие сильной совместимости на бумаге, эти зодиакальные пары не могут не тянуться друг к другу.

Судя по чертам характера, некоторые токсичные пары зодиака имеют плохую совместимость, но это не значит, что их не тянет друг к другу!

И хотя эти отношения не всегда могут быть самыми простыми, при небольшой приверженности и понимании нет причин, по которым они в конечном итоге не смогут заставить их работать.

Шесть пар токсичных знаков зодиака, которых не может не тянуть друг к другу:

Лев и Рак

Лев жаждет приключений и внимания, Рак любит дом и более глубокую близость. Львы могут быть очень откровенными и беззастенчиво делиться своими взглядами; чувствительным Ракам это может быть слишком сложно, поскольку они склонны принимать все близко к сердцу. Рак какое-то время терпит это, но постепенно отдаляется и возвращается в свою раковину.

Если Лев не сможет научиться понимать способы более глубокой близости Рака и путь исследования Рака-Льва, отношения обречены на завершение.

2. Козерог и Водолей

Как земной знак, Козерог медлителен и основательен. Они любят строить подробные планы и не любят перемен, тогда как воздушные Водолеи, будучи авантюрным знаком, очень спонтанны и действуют сгоряча.

Козерог хочет накопить материальные блага и проявляет любовь физическим, практическим путем. Водолеи принадлежат к стихии воздуха и им нужна небесная любовь. Они жаждут кого-то, с кем они смогут быть полностью обнаженными разумом, телом и духом. Их не будут особо волновать еда, секс или деньги, если они найдут кого-то, с кем их душа обретет крылья, чтобы летать и мечтать, что делает отношения Козерога и Водолея трудными для примирения. Но если они смогут это сделать, химия будет зашкаливать.

3. Дева и Близнецы

Девы — практичные реалисты, а Близнецы — мечтатели. Близнецы не любят долго оставаться на одном месте и всегда в движении. Они верят в идеи и видения и на самом деле не беспокоятся о том, «как». Девы тоже мечтатели, но они очень практичны и сосредоточены на том, как на самом деле добиться цели.

Если Близнецы не запачкают руки Деве и не внесут какой-либо практический вклад, Дева в конечном итоге устанет и уйдет. Однако, если они смогут научиться объединять усилия, Деве и Близнецам суждено стать властной парой, которая всегда будет самой умной в комнате.

4. Весы и Телец

Потребность Тельца в верности может показаться слишком удушающей общительным Весам, а потребность Весов чувствовать себя правыми отпугнет упрямого Тельца. Оба эти знака настолько упрямы и бескомпромиссны, что даже такое маленькое решение, как выбор цвета штор, может взорвать напряжение между ними.

Тем не менее, это оба знака, управляемые Венерой, любящие комфорт и удовольствия. Так что, пока нет серьезных разногласий, эти двое действительно могут работать.

5. Скорпион и Рыбы

Скорпион и Рыбы — водные знаки и поэтому очень эмоциональны, но их отличает то, как они выражают свои эмоции, особенно в отношениях. Скорпионы могут быть безрассудными в передаче эмоций, тогда как Рыбы чрезвычайно мягки. Оба — свободолюбивые знаки, бурлящие сильными эмоциями и желающие жить полной жизнью, но Скорпионы могут иметь склонность к ревности и могут подавлять Рыб, жаждя всего их времени и внимания.

Хотя они оба ищут идеального партнера, который сбил бы их с ног, оба знака слишком глубоко переживают эмоции и не могут хорошо справляться с разногласиями, поскольку их сильные эмоции, собранные вместе, могут просто испортить сцену.

6. Стрелец и Рак

У Стрельца и Рака просто нет много общего. Стрелец любит исследовать и получать новые впечатления, а Рак — домосед. Стрелец хочет экспериментировать в сексуальной сфере, а Рак хочет глубокой и эмоциональной связи.

Они оба стараются понять друг друга, потому что их противоположный характер изначально привлекает их, но огромные различия могут в конечном итоге сжечь их.

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