Якщо ви коли-небудь задавалися питанням, чому ви просто не можете жити з іншою людиною - велика ймовірність, що у вас два несумісні знаки зодіаку.

Іншими словами, у вас може виникнути космічна неприязнь до деяких знаків Зодіаку, і як би ви не намагалися робити - це завжди буде вам заважати.

Дивно думати про це таким чином, але, можливо, нам призначено несумісність.

Найнесумісніші знаки зодіаку, з якими ви можете бути у відносинах – і чому:

Овен: Рак, Козеріг, Терези.

Ймовірно, вам не вдасться досягти успіху, якщо ви спробуєте встановити справжній любовний зв'язок з Раком або Козерогом. Їхня енергія просто погано поєднується з вашим палким настроєм, і зрештою вони розчарують вас, якщо ви дасте їм надто велику довіру. Поки ви там, можливо, вам не варто надто старатися з Терезами, враховуючи, що з астрологічної точки зору вони – ваша полярна протилежність.

Телець: Лев, Водолій, Скорпіон

Може виникнути відчуття, що ви знаєте, що робите, коли справа доходить до романтичних відносин із іншими. Але якщо ви хочете позбавити себе не тільки головного болю, а й душевного болю, уникайте тих, хто народився під знаками Лева і Водолія. І хоча зі Скорпіоном у вас може вийти щось гаряче, знайте, що гаряче ніколи не означатиме сумісність.

Близнюки: Діва, Риби, Стрілець.

Вам вже досить складно прийняти рішення, тому спростимо для вас завдання: ви не сумісні ні з Дівою, ні з Рибами. Так воно і є. І хоча ви думаєте, що зможете вирішити цю проблему зі Стрільцем, майте на увазі, що рідко щось залишається працездатним, коли ви намагаєтеся змусити це працювати між двома знаками.

Рак: Овен, Терези, Козеріг.

Ви, мабуть, сильно закохуєтесь, чи не так? Причина, через яку це не триватиме довго, полягає в тому, що ви, швидше за все, закохуєтесь у тих, хто народився під знаком Овна чи Терезів. Навряд це станеться, якщо це так. А якщо ви тяжієте до Козерога, ви відчуєте розчарування і будете готові втекти.

Лев: Телець, Скорпіон, Водолій

Якщо ви любите боротьбу та гнів, то неодмінно спілкуйтеся з тими, хто народжений під знаком Тельця та Скорпіона. Це несумісні знаки зодіаку, що створюють рецепт катастрофи у стосунках. Ви також можете бути надто сильною особистістю для Водолія, що зрештою може здатися вам надто «ніжним».

Діва: Близнюки, Стрілець, Риби.

За іронією долі, ваші найкращі друзі можуть бути тими, з ким ви найменше сумісні в романтичному плані, і це Близнюки та Стрілець. Вас приваблює їхня чарівність, але ви потай засуджуєте їх. І вгадай, що? Вони засуджують тебе у відповідь. Але якщо ви дійсно хочете уникнути кошмарної дружби або роману, тримайтеся подалі від Риб.

Ваги: Рак, Козеріг, Овен.

Будучи певною мірою відкритою та товариською істотою, вас повністю відштовхне жорсткий і структурований спосіб життя як Рака, так і Козерога. Ви балансуєте, і будь-хто, хто має надто багато вогню, може вас відштовхнути, тому вам краще уникати спілкування з Овном.

Скорпіон: Лев, Водолій, Телець.

Ваша репутація випереджає вас, і ви відомі як люта людина, саме тому ви просто не можете терпіти Лева та Водолія. Вони діють на нерви, так воно і є. Ви можете спробувати зблизитися з Тельцем, тому що захоплюватиметеся його силою, але, зрештою, Телець просто не сумісний з вами, як би ви не намагалися.

Стрілець: Діва, Риби, Близнюки.

Ви, мабуть, думаєте, що маєте рацію у кожному своєму виборі, і це зведе вас з розуму, коли ви перебуваєте в присутності прискіпливої ​​Діви або «витають у хмарах» Риб. Вони зазнають вашого терпіння, і, зрештою, ви відмовитеся від обох. Ви можете ладнати з Близнюками, але їхня нерішучість змусить вас бігти в нікуди.

Козеріг: Овен, Терези, Рак.

Те саме стосується і вас, і вашої несумісності з Терезами. Ви ніколи ні в чому не погодитеся. Ви можете спробувати з Раком і, можливо, «кудись» потрапите, але, опинившись там, ви безперечно не простягнете.

Водолій: Телець, Скорпіон, Лев.

Тепер це просто битва волі, і якщо ви коли-небудь захочете досягти свого, тоді з жахом тікайте від тих, хто народився під знаком Тельця чи Скорпіона. Справа не в тому, що вони сильніші за тебе — це не так. Справа в тому, що вони набагато впертіші, ніж ви, і це буде діяти вам на нерви. І поки ви знаходитесь на шляху уникнення, Лев тут же у списку «НІ».

Риби: Близнюки, Стрілець, Діва.

Якщо є якісь два знаки, думки яких ви просто не зможете зрозуміти, це Близнюки і Стрілець, так що вам краще зупинитися, перш ніж навіть почати. А щодо сумісності, Діва — це просто не той знак, з яким ви хочете взаємодіяти, оскільки їхня практичність повністю суперечитиме вашій потребі у фантазії та надії.

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