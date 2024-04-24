Если вы когда-нибудь задавались вопросом, почему вы просто не можете ладить с другим человеком - велика вероятность, что у вас два несовместимых знака зодиака.

Другими словами, у вас может возникнуть космическая неприязнь к некоторым знакам Зодиака, и как бы вы ни старались ладить - это всегда будет вам мешать.

Странно думать об этом таким образом, но, возможно, нам предначертана несовместимость.

Самые несовместимые знаки зодиака, с которыми вы можете быть в отношениях – и почему:

Овен: Рак, Козерог, Весы.

Вероятно, у вас не получится добиться успеха, если вы попытаетесь установить настоящую любовную связь с Раком или Козерогом. Их энергия просто плохо сочетается с вашим пылким настроем, и в конечном итоге они разочаруют вас, если вы окажете им слишком большое доверие. Пока вы там, возможно, вам не стоит слишком усердствовать с Весами, учитывая, что с астрологической точки зрения они — ваша полярная противоположность .

Телец: Лев, Водолей, Скорпион

Может возникнуть ощущение, что вы знаете, что делаете, когда дело доходит до романтических отношений с другими. Но если вы хотите избавить себя не только от головной боли, но и от душевной боли, избегайте тех, кто родился под знаками Льва и Водолея. И хотя со Скорпионом у вас может получиться что-то «горячее», знайте, что «горячее» никогда не будет означать совместимость.

Близнецы: Дева, Рыбы, Стрелец.

Вам уже достаточно сложно принять решение, поэтому давайте упростим для вас задачу: вы не совместимы ни с Девой, ни с Рыбами. Так оно и есть. И хотя вы думаете, что сможете решить эту проблему со Стрельцом, имейте в виду, что редко что-то остается работоспособным, когда вы пытаетесь заставить это работать между двумя вашими знаками.

Рак: Овен, Весы, Козерог.

Вы, наверное, сильно влюбляетесь , не так ли? Причина, по которой это не продлится долго, заключается в том, что вы, скорее всего, влюбляетесь в тех, кто родился под знаком Овна или Весов. Вряд ли это произойдет, если это так. А если вы тяготеете к Козерогу, вы почувствуете разочарование и будете готовы сбежать.

Лев: Телец, Скорпион, Водолей

Если вы любите борьбу и гнев, то непременно общайтесь с теми, кто рожден под знаком Тельца и Скорпиона. Это несовместимые знаки зодиака, которые создают рецепт катастрофы в отношениях. Вы также можете быть слишком сильной личностью для Водолея, что в конечном итоге может показаться вам слишком «нежным».

Дева: Близнецы, Стрелец, Рыбы.

По иронии судьбы , ваши лучшие друзья могут быть теми, с кем вы наименее совместимы в романтическом плане, и это Близнецы и Стрелец. Вас привлекает их обаяние, но вы втайне осуждаете их. И угадай что? Они осуждают тебя в ответ. Но если вы действительно хотите избежать кошмарной дружбы или романа , держитесь подальше от Рыб.

Весы: Рак, Козерог, Овен.

Будучи в некоторой степени открытым и общительным существом, вас полностью оттолкнет жесткий и структурированный образ жизни как Рака, так и Козерога. Вы балансируете, и любой, у кого слишком много огня, может вас оттолкнуть, поэтому вам лучше избегать общения с Овном.

Скорпион: Лев, Водолей, Телец.

Ваша репутация опережает вас, и вы известны как свирепый человек, именно поэтому вы просто не можете терпеть Льва и Водолея. Они действуют вам на нервы, так оно и есть. Вы можете попытаться сблизиться с Тельцом, потому что будете восхищаться его силой, но, в конце концов, Телец просто не совместим с вами, как бы вы ни старались.

Стрелец: Дева, Рыбы, Близнецы.

Вы, вероятно, думаете, что правы в каждом своем выборе, и это сведет вас с ума, когда вы находитесь в присутствии придирчивой Девы или «витающих в облаках» Рыб. Они испытают ваше терпение, и, в конце концов, вы откажетесь от обоих. Вы можете ладить с Близнецами , но их нерешительность заставит вас бежать в никуда.

Козерог: Овен, Весы, Рак.

То же самое касается и вас, и вашей несовместимости с Весами. Вы никогда ни в чем не согласитесь. Вы можете попробовать с Раком и, возможно, «куда-то» попадете, но, оказавшись там, вы определенно не протянете.

Водолей: Телец, Скорпион, Лев.

Теперь это просто битва воли, и если вы когда-нибудь захотите добиться своего, тогда в ужасе бегите от тех, кто родился под знаком Тельца или Скорпиона. Дело не в том, что они сильнее тебя — это не так. Дело в том, что они гораздо более упрямы, чем вы, и это будет действовать вам на нервы. И пока вы находитесь на пути избегания, Лев тут же в списке «НЕТ».

Рыбы: Близнецы, Стрелец, Дева.

Если есть какие-то два знака, мысли которых вы просто не сможете понять, то это Близнецы и Стрелец, так что вам лучше остановиться, прежде чем даже начать. А что касается совместимости, Дева — это просто не тот знак, с которым вы хотите взаимодействовать, поскольку их практичность будет полностью противоречить вашей потребности в фантазии и надежде.

Последние новости Украины:

Самые свободолюбивые знаки Зодиака среди мужчин: абсолютно не терпят запретов и ограничений.

Как сообщала Politeka, названы самые заботливые знаки Зодиака: можно обращаться к ним за помощью в трудный день.

Также Politeka писала про топ-5 самых умных знаков Зодиака: астрологи составили рейтинг.