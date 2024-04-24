Кожен знак китайського зодіаку чекає на вогняний тиждень, що доводить, наскільки гнучкими ми можемо бути, коли це необхідно.

Таємничі благословення та сердечні спогади чекають на всі 12 китайських знаків зодіаку під час їх складання гороскопів цього тижня.

Якщо ви задумалися про щось, то ніщо не зможе завадити вам підкорити нові землі або вивчити щось нове.

Так що вірте в себе, навіть якщо ви не знаєте, чи зможете ви чогось досягти.

Зрештою, ви здивуєтеся самі.

Гороскопи на тиждень для кожного знака китайського зодіаку, 22 – 28 квітня 2024 року:

Пацюк

(1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

Огляд тижня: Ваша енергія цього тижня сильно екстравертована. Проведення часу з друзями та близькими та спроби поспілкуватися окупляться.

Щасливий день для кохання - 27 квітня: у коханні ось-ось станеться щось нове! Деякі з вас готуються зустріти вдома дитину. Інші зустрінуть людину, з якою ви згодом створите сім'ю.

Вдалий день для дружби - 25 квітня. Не виявляйте надмірного ентузіазму в соціальних ситуаціях цього тижня, але й не засмучуйтесь. Знайдіть правильний баланс, і у вас з'явиться більше друзів, ніж ви можете собі уявити.

Вдалий день у кар'єрі - 23 квітня: енергія у вашій кар'єрі в цей час трохи повільна. Зосередьтеся на своїх обов'язках та справах та виконуйте їх добре. Час для чогось нового чи великого прийде згодом.

Бик

(1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

Огляд тижня: цього тижня на тебе чекає щось загадкове, Бик. Будьте готові здивуватись у хорошому сенсі. Космічні сили прикриють вашу спину!

Вдалий день для дружби — 24 квітня: цього тижня ваше робоче життя та соціальна сфера змішані. Дозвольте своєму серцю вести вас, але довіряйте своїм інстинктам щодо оточуючих вас, незалежно від того, знаєте ви їх давно чи ні.

Вдалий день для кар'єри – 23 квітня. Якщо ви потребуєте, запишіть свої плани на наступні 60 днів у своїй кар'єрі. Зараз саме час подвоїти свої переконання і переконатися, що ви на шляху до своїх цілей.

Тигр

(1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

Тигр, на цьому тижні приділи час своїм близьким, але знайди правильний баланс між цим і своїми робочими обов'язками. Ваші космічні благословення знайдуть вас у цій золотій середині.

Якщо ви відчуваєте покликання, відмовтеся від спілкування цього тижня. Нехай самоаналіз стане темою цього тижня. Ваші внутрішні потреби також мають бути задоволені.

Вдалий день для кар'єри — 27 квітня: попереду на вас чекає вікно можливостей. Ви можете або залишитися там, де знаходитесь, і ризикувати заради потенційної вигоди, або переїхати кудись ще заради певної вигоди. Вибір за вами, як і інвестиції.

Кролик

(1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023)

Огляд тижня: Кролик, якщо ти відчуваєш покликання, звернися до себе на цьому тижні і дозволь своїй душі говорити з тобою. На цьому шляху на вас чекають інтригуючі прозріння і зцілення душі.

Вдалі дні для кохання — 24 квітня: подумайте про припинення романів, які є руйнівними для вашого благополуччя. Космічні сили підтримують вас прямо зараз, і ви обов'язково знайдете потрібну людину, якщо відпустите не того.

Вдалий день для дружби — 27 квітня: цього тижня ваше світське життя та особисте життя переплітаються. Будьте обережні з «друзями», які намагаються обманом змусити вас стати чимось більшим. Цього тижня у вас під рукою буде сила. Використовувати його мудро.

Вдалий день для кар'єри — 28 квітня: у цей час ваше трудове життя здається малорухливим. Це не погано! Дозвольте речам розвиватись так, як вони є. Час для чогось нового чи потужного прийде пізніше.

Дракон

(1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)

Огляд тижня: Дракон, енергія на цьому тижні для тебе небезпечна. Зверніть увагу на знаки та синхронності навколо вас. Вони допоможуть вам уникнути проблем і рухатися назустріч успіху.

Вдалий день для кохання - 28 квітня: ваша сім'я або друзі можуть втрутитися у ваші стосунки або спробувати вказувати вам, що робити. Не дозволяйте тиску з боку однолітків перемогти!

Вдалий день для дружби - 28 квітня: ваше соціальне життя або буде дуже міцним, або нічого особливого. Якщо ви відчуваєте, що у вашому колі є фальшиві друзі, зараз саме час дистанціюватися від них.

Вдалий день для кар'єри – 27 квітня: тримайте свої секрети близько до грудей, особливо якщо у воді є конкуренти. Таким чином, ви будете знати, що робити, коли настане час.

Змія

(1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013)

Огляд тижня: Змія, енергія цього тижня має для вас відчуття початку та кінця. З цього проміжного простору ось-ось народиться щось чудове.

Вдалий день для кохання – 25 квітня: наберіться терпіння і зосередьтеся на собі, роблячи своє життя прекрасним. Червона нитка долі повільно наближається до вашого призначення, тому вам нема про що турбуватися.

Вдалий день для дружби - 26 квітня: у цей час вам також рекомендується проводити більше часу зі своїми близькими. На цьому шляху на вас чекають сюрпризи та благословення.

Вдалий день для кар'єри - 24 квітня: залишайтеся вірними своєму шляху та вибору кар'єри. Зрештою, у вас все вийде – у цьому немає жодних сумнівів!

Кінь

(1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

Огляд тижня: Кінь, енергія цього тижня для тебе солодка та гнучка. Поки ви зосереджені на тому, що приносить вам радість, з вами все буде гаразд. В даний час ви один із золотих дітей космосу!

Вдалий день - 23 квітня. У коханні подумайте цілісніше про своє партнерство зі своєю другою половинкою або з ким би ви не обрали в майбутньому, якщо ви самотні. Ваше кохання може наповнити і вас, і інших одночасно. Як ви можете об'єднатися та бути світлом у цьому світі?

Козел

(1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

Енергія цього тижня надзвичайно потужна для магії та проявів. У вас заплановано ритуал? Якщо ні, скористайтеся цим вихором енергії та використовуйте його для свого зростання!

Вдалі дні для кар'єри -27 квітня: у вас є вибір. Ви можете прийняти виклик та взяти на себе нові обов'язки, а можете залишитись у своїй зоні комфорту. Що каже вам про це ваше серце?

Мавпа

(1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

Огляд тижня: Цього тижня ваша енергія трохи зашкалює. Отже, усвідомлюйте знаки та синхронності навколо вас. Залежно від того, як підуть події, вам, можливо, доведеться рухатись швидко чи швидко зупинитися.

Вдалий день для кохання - 28 квітня: ваше особисте життя знаходиться в центрі уваги цього тижня. Якщо ви знаходитесь в компанії токсичного партнера, який постійно підриває вашу самооцінку, зараз саме час звільнитися від цієї динаміки. Космічні сили прикриють вашу спину!

Вдалий день для дружби - 28 квітня: ваше соціальне життя теж може виявитися осиним гніздом. Якщо ви відчуваєте, що вас невиправдано засуджують за нешкідливі речі, наприклад, за вибір одягу, їжі чи чогось ще, зараз саме час записати свої почуття з приводу цієї сфери життя і зробити важкий вибір.

Вдалий день для кар'єри — 27 квітня: ваша кар'єра теж зупинилася, головним чином через токсичний вплив інших сфер життя, які відволікають вас. Не випускайте цю спіраль із-під контролю!

Півень

(1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)

У тебе під рукою суперздатності. Спрямуйте це благословення у найважливіші для вас області, і ви побачите значні позитивні зміни.

Вдалий день для кохання – 25 квітня: вам рекомендується бути обережними та довіряти своїм інстинктам, особливо якщо ви помічаєте якісь тривожні сигнали. Іноді ми відмахуємося від них, думаючи, що вони дріб'язкові, тільки щоб зрозуміти, що це симптоми набагато серйознішої проблеми.

Вдалий день для дружби — 24 квітня: цього тижня ваше світське життя переплітається з кар'єрою. Наразі ідеальний час для відвідування конференцій, семінарів та інших мережевих заходів. На цьому шляху на вас чекають добрі справи!

Вдалий день для кар'єри - 26 квітня: вам рекомендується поставити перед собою тверді наміри, а потім довести їх до кінця. Як тільки ви вирішите це зробити, немає нічого, що ви не могли б перемогти. Всесвіт тебе підтримає!

Собака

(1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)

Огляд тижня: Якщо ти збирав гроші на великий проект або на відпустку, зараз саме час використовувати ці кошти для досягнення своїх цілей. Енергія зараз ідеальна для позитивної взаємодії та результатів.

Вдалий день у коханні — 28 квітня: у коханні ви, можливо, не знайдете товариства цього тижня. Не дозволяйте цьому розчаровувати вас. Зосередьтеся на відпочинку своєї душі та будьте сприйнятливими. Справжнє кохання знайде тебе, коли настане час.

Вдалий день у дружбі — 27 квітня: ваше світське життя буде спекотним і насиченим. Так що будьте готові до незвичайних часів та бурхливих веселощів! Зрештою, «Удачі життя!» буде у вас на устах.

Вдалий день для кар'єри - 27 квітня: вам пропонується подумати, де ви хочете бути в найближчі п'ять років. Ваші сили прояву зараз сильні, тому дозвольте їм принести вам те, що ви бажаєте.

Свиня

(1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

Огляд тижня: Настав час кинутися вперед і написати про свою долю. Не чекай більше. Іди, йди, йди! Чи достатньо для вас цих знаків?

Вдалий день у коханні – 26 квітня: вам пропонується мислити ширше, ніж зараз. Весь світ – ваша устриця, якщо ви вирішите зробити це так. Вивчення нової мови також може відкрити вам нові двері в цьому відношенні.

Вдалий день у дружбі - 28 квітня: для деяких з вас ваше соціальне життя переплітається з особистим життям. Якщо ви таємно закохані в друга, велика ймовірність, що ви одразу полюбите його. Просто переконайтеся, що ви дійсно хочете змінити свій ярлик у відносинах, інакше гормони (і енергія Марса) можуть взяти над вами гору!

Вдалий день для кар'єри — 25 квітня: у своїй кар'єрі подумайте про майбутнє та активніше заощаджуйте гроші. Це особливо актуально для тих із вас, хто має великі плани після виходу на пенсію.

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