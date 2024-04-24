Каждый знак китайского зодиака ждет огненная неделя, доказывающая, насколько гибкими мы можем быть, когда это необходимо.

Таинственные благословения и сердечные воспоминания ждут все 12 китайских знаков зодиака во время их составления гороскопов на этой неделе.

Если вы задумались о чем-то, ничто не сможет помешать вам покорить новые земли или изучить что-то новое.

Так что верьте в себя, даже если вы не знаете, сможете ли вы чего-то добиться.

В конце концов вы удивитесь сами.

Гороскопы на неделю для каждого знака китайского зодиака, 22 – 28 апреля 2024 года:

Крыса

(1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

Обзор недели: Ваша энергия на этой неделе сильно экстравертирована. Проведение времени с друзьями и близкими и попытки пообщаться окупятся.

Счастливый день для любви — 27 апреля : в любви вот-вот произойдет что-то новое! Некоторые из вас готовятся встретить дома ребенка. Другие встретят человека, с которым вы со временем создадите семью.

Удачный день для дружбы — 25 апреля . Не проявляйте чрезмерного энтузиазма в социальных ситуациях на этой неделе, но и не расстраивайтесь. Найдите правильный баланс, и у вас появится больше друзей, чем вы можете себе сейчас представить.

Удачный день в карьере — 23 апреля: энергия в вашей карьере в это время немного медленная. Сосредоточьтесь на своих обязанностях и делах и выполняйте их хорошо. Время для чего-то нового или большого придет позже.

Бык

(1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

Обзор недели: на этой неделе тебя ждет что-то загадочное, Бык. Будьте готовы удивиться в хорошем смысле. Космические силы прикроют вашу спину!

Удачный день для дружбы — 24 апреля: на этой неделе ваша рабочая жизнь и социальная сфера смешаны. Позвольте своему сердцу вести вас, но доверяйте своим инстинктам в отношении окружающих вас людей, независимо от того, знаете ли вы их давно или нет.

Удачный день для карьеры — 23 апреля. Если вы чувствуете необходимость, запишите свои планы на следующие 60 дней в своей карьере. Сейчас самое время удвоить свои убеждения и убедиться, что вы находитесь на пути к своим целям.

Тигр

(1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

Обзор недели: Тигр, на этой неделе удели время своим близким, но найди правильный баланс между этим и своими рабочими обязанностями. Ваши космические благословения найдут вас в этой золотой середине.

Если вы чувствуете призвание, откажитесь от общения на этой неделе. Пусть самоанализ станет темой этой недели. Ваши внутренние потребности тоже должны быть удовлетворены.

Удачный день для карьеры — 27 апреля: впереди вас ждет окно возможностей. Вы можете либо остаться там, где находитесь, и рисковать ради потенциальной выгоды, либо переехать куда-нибудь еще ради определенной выгоды. Выбор за вами, как и инвестиции.

Кролик

(1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023)

Обзор недели: Кролик, если ты чувствуешь призвание, обратись к себе на этой неделе и позволь своей душе говорить с тобой. На этом пути вас ждут интригующие прозрения и исцеление души.

Удачные дни для любви — 24 апреля: подумайте о прекращении романов, которые разрушительны для вашего благополучия. Космические силы поддерживают вас прямо сейчас, и вы обязательно найдете нужного человека, если отпустите не того.

Удачный день для дружбы — 27 апреля: на этой неделе ваша светская жизнь и личная жизнь переплетаются. Будьте осторожны с «друзьями», пытающимися обманом заставить вас стать чем-то большим. На этой неделе у вас под рукой будет сила. Использовать его мудро.

Удачный день для карьеры — 28 апреля: в это время ваша трудовая жизнь кажется малоподвижной. Это неплохо! Позвольте вещам развиваться так, как они есть. Время для чего-то нового или мощного придет позже.

Дракон

(1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)

Обзор недели: Дракон, энергия на этой неделе для тебя опасна. Обратите внимание на знаки и синхронности вокруг вас. Они помогут вам избежать проблем и двигаться навстречу удаче.

Удачный день для любви — 28 апреля: ваша семья или друзья могут вмешаться в ваши отношения или попытаться указывать вам, что делать. Не позволяйте давлению со стороны сверстников победить!

Удачный день для дружбы — 28 апреля: ваша социальная жизнь либо будет очень крепкой, либо ничего особенного. Если вы чувствуете, что в вашем кругу есть фальшивые друзья , сейчас самое время дистанцироваться от них.

Удачный день для карьеры — 27 апреля: держите свои секреты близко к груди, особенно если в воде есть конкуренты. Таким образом, вы будете знать, что делать, когда придет время.

Змея

(1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013)

Обзор недели: Змея, энергия этой недели имеет для вас ощущение начала и конца. Из этого промежуточного пространства вот-вот родится что-то прекрасное.

Удачный день для любви – 25 апреля: наберитесь терпения и сосредоточьтесь на себе, делая свою жизнь прекрасной. Красная нить судьбы медленно приближается к вашему предназначению, поэтому вам не о чем беспокоиться.

Удачный день для дружбы — 26 апреля: в это время вам также рекомендуется проводить больше времени со своими близкими. На этом пути вас ждут сюрпризы и благословения.

Удачный день для карьеры — 24 апреля: оставайтесь верными своему пути и выбору карьеры. В конце концов у вас все получится – в этом нет никаких сомнений!

Лошадь

(1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

Обзор недели: Лошадь, энергия на этой неделе для тебя сладкая и гибкая. Пока вы сосредоточены на том, что приносит вам радость, с вами все будет в порядке. В настоящее время вы один из золотых детей космоса!

Удачный день— 23 апреля. В любви подумайте более целостно о своем партнерстве со своей второй половинкой или с кем бы вы ни выбрали в будущем, если вы одиноки . Ваша любовь может наполнить и вас, и других одновременно. Как вы можете объединиться и быть светом в этом мире?

Козел

(1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

Обзор недели: Энергия этой недели чрезвычайно мощна для магии и проявлений. У вас запланирован ритуал? Если нет, воспользуйтесь этим вихрем энергии и используйте его для своего роста!

Удачные дни для карьеры —27 апреля: у вас есть выбор. Вы можете принять вызов и взять на себя новые обязанности, а можете остаться в своей зоне комфорта. Что говорит вам об этом ваше сердце?

Обезьяна

(1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

Обзор недели : На этой неделе ваша энергия немного зашкаливает. Итак, осознавайте знаки и синхронности вокруг вас. В зависимости от того, как пойдут события, вам, возможно, придется двигаться быстро или быстро остановиться.

Удачный день для любви — 28 апреля: ваша личная жизнь находится в центре внимания на этой неделе. Если вы находитесь в компании токсичного партнера , который постоянно подрывает вашу самооценку, сейчас самое время освободиться от этой динамики. Космические силы прикроют вашу спину!

Удачный день для дружбы — 28 апреля: ваша социальная жизнь тоже может оказаться осиным гнездом. Если вы чувствуете, что вас неоправданно осуждают за безобидные вещи, например, за выбор одежды, еды или чего-то еще, сейчас самое время записать свои чувства по поводу этой области жизни и сделать трудный выбор.

Удачный день для карьеры — 27 апреля: ваша карьера тоже застопорилась, главным образом из-за токсичного влияния других сфер жизни, которые вас отвлекают. Не выпускайте эту спираль из-под контроля!

Петух

(1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)

Обзор недели: У тебя под рукой суперспособности. Направьте это благословение в наиболее важные для вас области, и вы увидите значительные позитивные изменения.

Удачный день для любви — 25 апреля: вам рекомендуется быть осторожными и доверять своим инстинктам, особенно если вы замечаете какие-либо тревожные сигналы. Иногда мы отмахиваемся от них, думая, что они мелочны, только чтобы понять, что это симптомы гораздо более серьезной проблемы.

Удачный день для дружбы — 24 апреля: на этой неделе ваша светская жизнь переплетается с вашей карьерой. Сейчас идеальное время для посещения конференций, семинаров и других сетевых мероприятий. На этом пути вас ждут добрые дела!

Удачный день для карьеры — 26 апреля: вам рекомендуется поставить перед собой твердые намерения и затем довести их до конца. Как только вы решите это сделать, нет ничего, что вы не могли бы победить. Вселенная тебя поддержит!

Собака

(1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)

Обзор недели: Если ты копил деньги на большой проект или на отпуск, сейчас самое время использовать эти средства для достижения своих целей. Энергия сейчас идеальна для позитивного взаимодействия и результатов.

Удачный день в любви — 28 апреля: в любви вы, возможно, не найдете товарищества на этой неделе. Не позволяйте этому разочаровывать вас. Сосредоточьтесь на отдыхе своей души и будьте восприимчивыми. Настоящая любовь найдет тебя, когда придет время.

Удачный день в дружбе — 27 апреля: ваша светская жизнь будет жаркой и насыщенной. Так что будьте готовы к необычным временам и бурному веселью! В конце концов, «Удачи жизни!» будет у вас на устах.

Удачный день для карьеры — 27 апреля: вам предлагается подумать, где вы хотите быть в ближайшие пять лет. Ваши силы проявления сейчас сильны, поэтому позвольте им принести вам то, что вы желаете.

Свинья

(1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

Обзор недели: Пришло время броситься вперед и написать о своей судьбе. Не жди больше. Иди, иди, иди! Достаточно ли для вас этих знаков?

Удачный день в любви – 26 апреля: вам предлагается мыслить шире, чем сейчас. Весь мир — ваша устрица, если вы решите сделать это так. Изучение нового языка также может открыть для вас новые двери в этом отношении.

Удачный день в дружбе — 28 апреля: для некоторых из вас ваша социальная жизнь переплетается с личной жизнью. Если вы тайно влюблены в друга, велика вероятность, что вы сразу же полюбите его. Просто убедитесь, что вы действительно хотите изменить свой ярлык в отношениях , иначе гормоны (и энергия Марса) могут взять над вами верх!

Удачный день для карьеры — 25 апреля: в своей карьере подумайте о будущем и активнее экономьте деньги. Это особенно актуально для тех из вас, у кого большие планы после выхода на пенсию.

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