Клієнт "ПриватБанку" розкрив, що у нього стояв кредитний ліміт у розмірі 25 600 гривень, а через якийсь час він опустився до нуля.

ПриватБанк самовільно змінює кредитні ліміти українців на карті "Універсальна", на що клієнти фінустанови скаржаться в соцмережах. У банку пояснили, чому так відбувається. Скарга та подробиці про таку ситуацію з'явились на спеціалізованому сайті Мінфін.

Клієнт "ПриватБанк" розкрив, що у нього стояв кредитний ліміт у розмірі 25 600 гривень. З них українець витратив 15 тисяч. Невдовзі клієнт "ПриватБанк" погасив кредит. Після цього банк вирішив без попередження змінити ліміт на банківській картці клієнта - кредитний ліміт знився до нуля.

Після цього клієнт "ПриватБанк" не зміг отримати новий кредит. В підтримці банку йому не змогли допомогти та вказали на те, що ліміт переглядають кожного місяця та встановлюють його автоматично.

"Такого відношення нема в інших банках, розумію, коли банк державний, то це халепа! Борги погашаю, кредити та оплату частинами виплатив, а до мене таке відношення. Не розумію", - додав клієнт "ПриватБанк".

В "ПриватБанку" пояснили, що ліміти за послугою "Кредит готівкою" переглядаються банком онлайн щодня. Рішення про встановлення ліміту приймається в індивідуальному порядку і залежить від певних факторів, таких як:

позитивна кредитна історія,

рівень підтверджених доходів,

відсутність раніше прострочених кредитів.

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