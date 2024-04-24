Клиент "ПриватБанка" раскрыл, что у него стоял кредитный лимит в размере 25 600 гривен, а через некоторое время он опустился к нулю.

Приватбанк самовольно меняет кредитные лимиты украинцев на карте "Универсальная", на что клиенты финучреждения жалуются в соцсетях. В банке объяснили, почему так происходит. Жалоба и подробности о такой ситуации появились на специализированном сайте Минфина.

Клиент "ПриватБанка" раскрыл, что у него стоял кредитный лимит в размере 25 600 гривен. Из них украинец потратил 15 тысяч. Вскоре клиент "ПриватБанка" погасил кредит. После этого банк решил без предупреждения изменить лимит на банковской карте клиента – кредитный лимит снизился до нуля.

После этого клиент "ПриватБанка" не смог получить новый кредит. В поддержке банка ему не смогли помочь и указали, что лимит пересматривают каждый месяц и устанавливают его автоматически.

"Такого отношения нет в других банках, понимаю, когда банк государственный, то это беда! Долги погашаю, кредиты и оплату по частям выплатил, а ко мне такое отношение. Не понимаю", - добавил клиент "ПриватБанк".

В "ПриватБанке" объяснили, что лимиты по услуге "Кредит наличными" пересматриваются банком онлайн ежедневно. Решение об установлении лимита принимается в индивидуальном порядке и зависит от определенных факторов, таких как:

позитивная кредитная история,

уровень подтвержденных доходов,

отсутствие ранее просроченных кредитов.

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