Верховна рада України ухвалила у другому читанні закон про мобілізацію - документ запроваджує низку нових норм, спрямованих на посилення призову до лав українських військ.

В Україні триває військовий стан і здійснюється загальна мобілізація. У цей час всі особи, що підлягають військовому обов'язку, мають обов'язково пройти Військово-лікарську комісію (ВЛК). Однак деякі захворювання хребта можуть стати підставою для визнання непридатності до служби в Збройних Силах України.

Про це йдеться у положенні про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України.

Серед таких захворювань варто виділити:

дорсопатії, включаючи кіфоз, лордоз, сколіоз та остеохондроз;

спондилоліз, спондилолістез та ушкодження міжхребцевих дисків;

травми хребта, у тому числі пошкодження спинного мозку, кровоносних судин, нервових сплетінь та периферичних нервів (коди S22, S24, S25, S32);

переломи хребта, включаючи переломи хребців, їхніх дуг, остистих та поперечних відростків, вивихи чи підвивихи;

розриви та інші травми міжхребцевих дисків, здавлення, струс, набряк або крововилив спинного мозку;

прогресуючий туберкульоз хребта, кісток чи суглобів із функціональними розладами, парезами чи паралічами;

деформуючий спондильоз та міжхребцевий остеохондроз, що призводять до серйозних функціональних порушень та стійких больових синдромів;

фіксовані викривлення хребта IV ступеня з вираженою деформацією грудної клітки та значними порушеннями зовнішнього дихання.

Нещодавно Верховна Рада України прийняла закон про мобілізацію, який вводить ряд нових правил, спрямованих на підсилення процесу призову до української армії.

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