Верховная рада Украины приняла во втором чтении закон о мобилизации - документ вводит ряд новых норм, направленных на усиление призыва в ряды украинских войск.

В Украине идет военное положение и осуществляется общая мобилизация. В настоящее время все лица, подлежащие воинской обязанности, должны обязательно пройти Военно-врачебную комиссию (ВЛК). Однако, некоторые заболевания позвоночника могут стать основанием для признания непригодности к службе в Вооруженных Силах Украины.

Об этом говорится в положении о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины.

Среди таких заболеваний следует выделить:

дорсопатии, включая кифоз, лордоз, сколиоз и остеохондроз;

спондилолиз, спондилолистез и повреждение межпозвонковых дисков;

травмы позвоночника, в том числе повреждения спинного мозга, кровеносных сосудов, нервных сплетений и периферических нервов (коды S22, S24, S25, S32);

переломы позвоночника, включая переломы позвонков, их дуг, остистых и поперечных отростков, вывихи или подвывихи;

разрывы и другие травмы межпозвонковых дисков, сдавливание, сотрясение, отек или кровоизлияние спинного мозга;

прогрессирующий туберкулез позвоночника, костей или суставов с функциональными расстройствами, парезами или параличами;

деформирующий спондилез и межпозвонковый остеохондроз, приводящие к серьезным функциональным нарушениям и стойким болевым синдромам;

фиксированное искривление позвоночника IV степени с выраженной деформацией грудной клетки и значительными нарушениями наружного дыхания.

Недавно Верховная Рада Украины приняла закон о мобилизации, вводящий ряд новых правил, направленных на усиление процесса призыва в украинскую армию.

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