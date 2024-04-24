Ваше щоденне читання Таро по одній карті для всіх знаків зодіаку тут на 24 квітня з пророкуванням з використанням нумерології та астрології.

Щоденне читання Таро по одній карті та гороскоп для всіх знаків зодіаку на 24 квітня, скільки разів ви шкодували, що не дослухалися своєї інтуїції?

Ви могли б сказати, що зробите це, але потім страх помилитися або прислухатися до чужої поради замість власної перетворився на жаль.

Вам хотілося б більше довіряти собі.

Натомість нас заохочують довіряти своїм інстинктам і ставати сильнішими з рішучістю слідувати своєму серцю туди, куди воно може вести.

Дізнайтеся, що готує вам щоденне читання карт Таро знака зодіаку на 24 квітня.

Овен (21 березня - 19 квітня)

Карта Таро: Трійка Пентакль.

Залишайся скромним. Ви досі навчаєтесь зараз.

Ви можете відчути, що готові вирватися самостійно, але правда в тому, що ви можете отримати набагато більше, якщо тільки зупиніться на мить і послухаєте своїх однолітків.

Телець (20 квітня - 20 травня)

Карта Таро: Королева Меч.

Ви можете лише поділитися своєю надією, мудрістю та намірами з другом, але, зрештою, він повинен захотіти того, чим ви ділитеся.

Можливо ви знаєте, що це правильний шлях, але якщо вони відмовляться слухати, що ви можете зробити? Потерпи.

Близнюки (21 травня – 20 червня)

Карта Таро: Четвірка Жезлов.

Справи трохи не так. Керувати часом насправді не вдасться. Намагайтеся знайти гумор у ситуації, в якій ви знаходитесь.

Хоча це нетипово, у тому, що ви відчуваєте, може бути щось цікаве чи навіть кумедне. Гарний сміх може згладити негативний день.

Рак (21 червня - 22 липня)

Карта Таро: Світ, перевернута.

Цей день може здатися вихором пригод, і все перевернуто з ніг на голову, щоб мати якийсь сенс. Недостатньо того, що події відбуваються пізніше, ніж варто було б.

Навіть те, що мало статися без збоїв, виявилося складніше звичайного. У такі моменти потрібно просто зазнавати ударів і сподіватися на краще.

Лев (23 липня - 22 серпня)

Карта Таро: Імператриця.

Іноді тобі здається, що тебе недостатньо через твою доброту та м'якість.

Але якби ви бачили речі так, як вас бачать інші, ви зрозуміли б, що світ знаходить вашу красу привабливою.

Ви — сила природи, що має величезну сміливість і силу, яка є частиною вашої м'якості.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Карта Таро: Імператор.

Ви знаходитесь в сильній і позитивній позиції щодо того, чого ви хочете і чого потребуєте.

На вашому боці правда, і ви маєте можливість отримати допомогу або ресурси, про які ви просите.

Все, що вам потрібно зробити далі, це прийняти свою особисту силу і почати діяти.

Терези (23 вересня – 22 жовтня)

Карта Таро: Шістка Жезлів.

Справи можуть йти не так гладко, як вам хотілося, але це не означає, що прогрес, який ви досягли в минулому, — повна втрата.

Ви знаходитесь у тій точці, де все може затягнутися. Наступного тижня або коли час буде кращим, вам все повернеться назад.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Карта Таро: Вісімка Мечів.

Ви почуваєтеся в пастці, але є щось, чого ви, можливо, не знаєте. Ви обмежені настільки, наскільки почуваєтеся. У негативній ситуації вам є вихід.

Можливо, зараз ви не зможете цього побачити, але якщо ви подивитеся навколо і зніме пов'язку печалі, ви це виявите.

Стрілець (22 листопада - 21 грудня)

Карта Таро: Помірність.

Подумайте про речі. Приймати щось за чисту монету і не боротися зі своїм вибором – це для вас нехорошо.

Вам потрібно зважити всі за та проти.

Ви не хочете шкодувати, що забули шукати мудрість і істину серед цієї ситуації.

Козеріг (22 грудня - 19 січня)

Карта Таро: Смерть.

Закриття, яке вам потрібне, знаходиться тут. Ви можете чинити опір цьому і заперечувати, що все добігає кінця, і зосередитися тільки на тому, що ви втратили.

Або ви можете розглядати цей момент як шанс наново винайти своє життя, взяти те, чого ви навчилися, і внести зміни, які ви хотіли б зробити, але не змогли.

Водолій (20 січня – 18 лютого)

Карта Таро: Місяць.

Речі не такі, як здаються.

Ця ситуація має дві сторони, і вам потрібно знати, що десь посередині ви знайдете істину.

Це буде нелегко, але якщо ви подивитеся на речі з іншого погляду, ви їх побачите.

Риби (19 лютого - 20 березня)

Карта Таро: Шістка Кубків.

Ви так готові дарувати своє кохання відкрито і не стримуючись.

Зараз в енергії є насолода, яка, здається, говорить про те, що інші готові отримати те, що ви пропонуєте.

Не бійтеся насолоджуватися моментами. По-справжньому відчуйте їх.

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