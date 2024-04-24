Ваше ежедневное чтение Таро по одной карте для всех знаков зодиака здесь на 24 апреля с предсказанием с использованием нумерологии и астрологии.

Ежедневное чтение Таро по одной карте и гороскоп для всех знаков зодиака на 24 апреля, сколько раз вы сожалели, что не прислушались к своей интуиции?

Вы могли бы сказать, что сделаете это, но затем страх ошибиться или прислушаться к чужому совету вместо собственного превратился в сожаление.

Вам хотелось бы больше доверять себе.

Вместо этого нас поощряют доверять своим инстинктам и становиться сильнее с решимостью следовать своему сердцу туда, куда оно может вести.

Узнайте, что готовит вам ежедневное чтение карт Таро вашего знака зодиака на 24 апреля.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Карта Таро: Тройка Пентаклей.

Оставайся скромным. Вы все еще учитесь сейчас.

Вы можете почувствовать, что готовы вырваться самостоятельно, но правда в том, что вы можете почерпнуть гораздо больше, если только остановитесь на мгновение и послушаете своих сверстников.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Карта Таро: Королева Мечей.

Вы можете только поделиться своей надеждой, мудростью и намерениями с другом, но, в конце концов, он должен захотеть того, чем вы делитесь.

Возможно, вы знаете, что это правильный путь, но если они откажутся слушать, что вы можете сделать? Потерпи.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Карта Таро: Четверка Жезлов.

Дела обстоят немного не так. Управлять временем на самом деле не получится. Постарайтесь найти юмор в ситуации, в которой вы находитесь.

Хотя это нетипично, в том, что вы испытываете, может быть что-то интересное или даже забавное. Хороший смех может сгладить негативный день.

Рак (21 июня – 22 июля)

Карта Таро: Мир, перевернутая.

Этот день может показаться вихрем злоключений, и все перевернуто с ног на голову, чтобы иметь какой-либо смысл. Недостаточно того, что события происходят позже, чем следовало бы.

Даже то, что должно было произойти без сбоев, оказалось сложнее обычного. В такие моменты нужно просто терпеть удары и надеяться на лучшее.

Лев (23 июля – 22 августа)

Карта Таро: Императрица.

Иногда тебе кажется, что тебя недостаточно из-за твоей доброты и мягкости.

Но если бы вы видели вещи так, как вас видят другие, вы бы поняли, что мир находит вашу красоту привлекательной.

Вы — сила природы, обладающая огромной смелостью и силой, которая является частью вашей мягкости.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Карта Таро: Император.

Вы находитесь в сильной и позитивной позиции в отношении того, чего вы хотите и в чем нуждаетесь.

На вашей стороне правда, и у вас есть возможность получить помощь или ресурсы, о которых вы просите.

Все, что вам нужно сделать дальше, — это принять свою личную силу и начать действовать.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Карта Таро: Шестерка Жезлов.

Дела могут идти не так гладко, как вам хотелось, но это не значит, что прогресс, достигнутый вами в прошлом, — полная потеря.

Вы находитесь в той точке, где все может затянуться. На следующей неделе или когда время будет лучше, для вас все повернется вспять.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Карта Таро: Восьмерка Мечей.

Вы чувствуете себя в ловушке, но есть кое-что, чего вы, возможно, не знаете. Вы ограничены настолько, насколько себя чувствуете. В негативной ситуации для вас есть выход.

Возможно, сейчас вы не сможете этого увидеть, но если вы посмотрите вокруг и снимете повязку печали, вы это обнаружите.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Карта Таро: Умеренность.

Подумайте о вещах. Принимать что-то за чистую монету и не бороться со своим выбором — это нехорошо для вас.

Вам нужно взвесить все за и против.

Вы не хотите сожалеть о том, что забыли искать мудрость и истину посреди этой ситуации.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Карта Таро: Смерть.

Закрытие, которое вам нужно, находится здесь. Вы можете сопротивляться этому и отрицать, что все подходит к концу, и сосредоточиться только на том, что вы потеряли.

Или вы можете рассматривать этот момент как шанс заново изобрести свою жизнь, взять то, чему вы научились, и внести изменения, которые вы хотели бы сделать, но не смогли.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Карта Таро: Луна.

Вещи не такие, какими кажутся.

У этой ситуации есть две стороны, и вам нужно знать, что где-то посередине вы найдете истину.

Это будет нелегко, но если вы посмотрите на вещи с другой точки зрения, вы их увидите.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Карта Таро: Шестерка Кубков.

Вы так готовы дарить свою любовь открыто и не сдерживаясь.

Сейчас в энергии есть сладость, которая, кажется, говорит о том, что другие готовы получить то, что вы предлагаете.

Не бойтесь наслаждаться моментами. По-настоящему ощутите их.

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