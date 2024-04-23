Національний банк прийняв рішення вивести з обігу монети різних номіналів, випущені до 2003 року, з метою оптимізації номінального ряду. Однак, експерти стверджують, що такі монети не мають колекційної або високої вартості, оскільки були випущені масовими тиражами і виготовлені зі звичайних матеріалів.

Віталій Ткач, редактор сайту "Монети-Ягідки", пояснює, що вартість монет залежить від наявності дорогоцінних металів, таких як срібло чи золото, а також від рідкісності певних екземплярів. Звичайні українські обігові монети не є предметом зберігання або інвестування, оскільки вони є загальнодоступними і масовими.

Тому, навіть у перспективі, володіння такими монетами не принесе значного матеріального збагачення, оскільки вони будуть широко поширеними серед інших громадян.

Національний банк України анонсував вилучення з обігу монет старих номіналів, випущених до 2003 року, включно з 1, 2, 5, та 25 копійками. Поки що не встановлено конкретної дати, коли ці монети припинять бути законним засобом платежу, але зміни відбудуться під час дії воєнного стану або протягом трьох місяців після його завершення. За даними НБУ, в обігу наразі знаходиться близько 7,2 мільярда цих монет.

Експерт і редактор сайту "Монети-Ягідки" Віталій Ткач зазначає, що обігові українські монети не становлять значної колекційної вартості через свою широку поширеність і прості матеріали виготовлення. Він підкреслює, що масовість і доступність перешкоджають їхньому перетворенню на цінні колекційні предмети, навіть з часом.

Джерело: OBOZ.UA