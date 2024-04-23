Национальный банк Украины анонсировал изъятие из обращения монет старых номиналов - в обращении находится около 7,2 миллиарда этих монет.

Национальный банк принял решение вывести из обращения монеты разных номиналов, выпущенные до 2003 года, с целью оптимизации номинального ряда. Однако эксперты утверждают, что такие монеты не имеют коллекционной или высокой стоимости, поскольку были выпущены массовыми тиражами и изготовлены из обычных материалов.

Виталий Ткач, редактор сайта "Монеты-Ягодки", объясняет, что стоимость монет зависит от наличия драгоценных металлов, таких как серебро или золото, а также от редкости некоторых экземпляров. Обычные украинские оборотные монеты не являются предметом хранения или инвестирования, поскольку они являются общедоступными и массовыми.

Поэтому даже в перспективе владение такими монетами не принесет значительного материального обогащения, поскольку они будут широко распространены среди других граждан.

Национальный банк Украины анонсировал изъятие из обращения монет старых номиналов, выпущенных до 2003 года, включая 1, 2, 5 и 25 копейок. Пока не установлена ​​дата, когда эти монеты прекратят быть законным средством платежа, но изменения произойдут во время действия военного положения или в течение трех месяцев после его завершения. По данным НБУ, в обращении находится около 7,2 миллиарда этих монет.

Эксперт и редактор сайта "Монеты-Ягодки" Виталий Ткач отмечает, что оборотные украинские монеты не составляют значительной коллекционной стоимости из-за своей широкой распространенности и простых материалов изготовления. Он подчеркивает, что массовость и доступность препятствуют их превращению в ценные коллекционные предметы, даже со временем.

Источник: OBOZ.UA

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