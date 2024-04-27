Підготовка буде проводитися з метою здобуття громадянами військово-облікової спеціальності, навичок і умінь, необхідних для захисту держави.

Мобілізація в Україні продовжується - нещодавно було прийнято новий закон про мобілізацію. З початком 2025 року в університетах України стане обов'язковою базова військова підготовка для студентів чоловічої статі. Це передбачено новим законом №10449 про мобілізацію.

Так, від 2025 року базова загальновійськова підготовка включатиметься до навчальних планів закладів вищої освіти усіх форм власності, як окрема навчальна дисципліна.

Підготовка буде проводитися з метою здобуття громадянами військово-облікової спеціальності, навичок і умінь, необхідних для виконання конституційного обов’язку щодо захисту Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України.

Для організації базової військової підготовки можуть бути залучені різні громадські організації та об'єднання, включаючи громадські організації ветеранів війни.

Жінки-студентки будуть мати можливість вільно вибирати, чи брати участь у базовій загальновійськовій підготовці.

Студенти закладів вищої освіти всіх форм власності, які за станом здоров'я визначаться як непридатні до військової служби, будуть звільнені від проходження базової підготовки.

Нагадаємо, що студенти-бакалаври віком від 18 до 22 років університетів України матимуть можливість виїжджати за кордон для проходження стажування. Ця можливість передбачена для магістрів у галузях медицини, фармації та ветеринарії.

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