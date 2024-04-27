Подготовка будет проводиться с целью получения гражданами военно-учетной специальности, навыков и умений, необходимых для защиты государства.

Мобилизация в Украине продолжается – недавно был принят новый закон о мобилизации. С началом 2025 г. в университетах Украины станет обязательной базовая военная подготовка для студентов мужского пола. Это предусмотрено новым законом №10449 о мобилизации.

Так, с 2025 года базовая общевойсковая подготовка будет включаться в учебные планы высшего образования всех форм собственности, как отдельная учебная дисциплина.

Подготовка будет проводиться с целью получения гражданами военно-учетной специальности, навыков и умений, необходимых для выполнения конституционной обязанности по защите Отечества, независимости и территориальной целостности Украины.

Для организации базовой военной подготовки могут привлекаться различные общественные организации и объединения, включая общественные организации ветеранов войны.

Женщины-студентки будут иметь возможность свободно выбирать или участвовать в базовой общевойсковой подготовке.

Студенты высших учебных заведений всех форм собственности, которые по состоянию здоровья определятся как непригодные к военной службе, будут освобождены от прохождения базовой подготовки.

Напомним, что студенты-бакалавры в возрасте от 18 до 22 лет университетов Украины будут иметь возможность выезжать за границу для прохождения стажировки. Эта возможность предназначена для магистров в области медицины, фармации и ветеринарии.

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