Якщо ви щодня стикаєтеся з цими проблемами з комп'ютером та мережею, велика ймовірність, що хакер знайшов спосіб зламати ваш Wi-Fi – маршрутизатор.
Проблеми з входом у налаштування адміністратора вашого маршрутизатора є прямою ознакою злому вашого маршрутизатора.
Повільна швидкість інтернету також є ознаками злому Wi-Fi.
Перенаправлення браузера відбувається, коли ваш браузер переносить вас на інший веб-сайт, ніж ви збиралися увійти.
Вам слід регулярно переглядати журнали активності Wi-Fi, щоб перевірити наявність незнайомих IP-адрес, які використовують ваш Інтернет.
Ваш пристрій не повинен мати програмне забезпечення, яке ви не дізнаєтеся або не пам'ятаєте, яке завантажували.
Перехоплення сеансу надає хакеру повний контроль за пристроєм Wi-Fi. Вони можуть вільно переміщатися системами, додатками та файлами, начебто вони сиділи прямо перед комп'ютером.
Деякі можуть виявити, що у них зламаний маршрутизатор, отримавши повідомлення про здирство на свою електронну пошту.
Порада щодо захисту маршрутизатора Wi-Fi: використовуйте антивірусне програмне забезпечення лише відомих та надійних компаній.
Ніколи не натискайте і не завантажуйте нічого з підозрілих вікон, що спливають.
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