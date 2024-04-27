У вас нестабільне з'єднання Wi-Fi, можливо, ваша мережа просто перевантажена або маршрутизатору може знадобитися переналаштування, або він був зламаний.

Якщо ви щодня стикаєтеся з цими проблемами з комп'ютером та мережею, велика ймовірність, що хакер знайшов спосіб зламати ваш Wi-Fi – маршрутизатор.

Проблеми з входом у налаштування адміністратора вашого маршрутизатора є прямою ознакою злому вашого маршрутизатора.

Повільна швидкість інтернету також є ознаками злому Wi-Fi.

Перенаправлення браузера відбувається, коли ваш браузер переносить вас на інший веб-сайт, ніж ви збиралися увійти.

Вам слід регулярно переглядати журнали активності Wi-Fi, щоб перевірити наявність незнайомих IP-адрес, які використовують ваш Інтернет.

Ваш пристрій не повинен мати програмне забезпечення, яке ви не дізнаєтеся або не пам'ятаєте, яке завантажували.

Перехоплення сеансу надає хакеру повний контроль за пристроєм Wi-Fi. Вони можуть вільно переміщатися системами, додатками та файлами, начебто вони сиділи прямо перед комп'ютером.

Деякі можуть виявити, що у них зламаний маршрутизатор, отримавши повідомлення про здирство на свою електронну пошту.

Порада щодо захисту маршрутизатора Wi-Fi: використовуйте антивірусне програмне забезпечення лише відомих та надійних компаній.

Ніколи не натискайте і не завантажуйте нічого з підозрілих вікон, що спливають.

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