У вас нестабильное соединение Wi-Fi, возможно, ваша сеть просто перегружена или маршрутизатору может потребоваться перенастройка, или он был взломан.

Если вы ежедневно сталкиваетесь с этими проблемами с компьютером и сетью, велика вероятность, что хакер нашел способ взломать ваш Wi-Fi - маршрутизатор.

Проблемы со входом в настройки администратора вашего маршрутизатора являются прямым признаком взлома вашего маршрутизатора.

Медленная скорость интернета также является признаков взлома Wi-Fi.

Перенаправление браузера происходит, когда ваш браузер переносит вас на совершенно другой веб-сайт, чем вы намеревались войти.

Вам следует регулярно просматривать журналы активности Wi-Fi, чтобы проверить наличие незнакомых IP-адресов, использующих ваш Интернет.

На вашем устройстве не должно быть программного обеспечения, которое вы не узнаете или не помните, которое загружали.

Перехват сеанса предоставляет хакеру полный контроль над устройством Wi-Fi. Они могут свободно перемещаться по системам, приложениям и файлам, как если бы они сидели прямо перед компьютером.

Некоторые могут обнаружить, что у них взломан маршрутизатор, получив сообщения о вымогательстве на свою электронную почту.

Совет по защите маршрутизатора Wi-Fi: используйте антивирусное программное обеспечение только известных и надежных компаний.

Никогда не нажимайте и не загружайте ничего из подозрительных всплывающих окон.

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