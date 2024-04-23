Клієнтка "ПриватБанк" повідомила, що проживає за кордоном і після того, як їй надіслали гроші, банківську картку було заблоковано.

Останнім часом "ПриватБанк" блокує картки своїх клієнтів після поповнення банківського рахунку чи дій з криптовалютою. Клієнтка "ПриватБанк" за кордоном поскаржився, що банк заблокував йому картку без попередження. Про це стало відомо після публікації скарги клієнтки на порталі Мінфін.

Клієнтка "ПриватБанк" повідомив, що проживає за кордоном та відправила своїй мамі кросівки, але вони не підійшли по розміру. Після цього жінка вирішила продати взуття на ОЛХ. Кросівки купили та відправили на картку гроші. Саме після цього "ПриватБанк" заблокував банківський рахунок.

Вирішити проблему дистанційно клієнтка "ПриватБанк" не змогла.

"Я в шоці, подзвонити нікуди не можу! Зайти в програму не можу! Попросила батьків піти у відділення з'ясувати, що можна зробити, збрехали! Сказали, що я можу через сайт зв'язатися! А я ніяк не можу зв'язатись, бо мій номер телефону не зареєстрований після блокування! І що мені тепер робити?", - поскаржилась клієнтка "ПриватБанк".

В "ПриватБанк" відповіли, що в зазначеній ситуації для підтвердження фінансового номера телефону, потрібно звернутись в чат "ПриватБанк" на сайті банку pb.ua/chat. Для цього потрібна наявність:

— веб-камери; — українського або закордонного паспорта.

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