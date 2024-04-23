Клиентка "ПриватБанк" сообщила, что проживает за границей и после того, как ей прислали деньги, банковская карточка была заблокирована.

В последнее время "ПриватБанк" блокирует карты своих клиентов после пополнения банковского счета или действий с криптовалютой. Клиентка "ПриватБанк" за границей пожаловался, что банк заблокировал ему карту без предупреждения. Об этом стало известно после публикации жалобы клиентки на портале Минфин.

Клиентка "ПриватБанк" сообщила, что проживает за границей и отправила своей маме кроссовки, но они не подошли по размеру. После этого женщина решила продать обувь на ОЛХ. Кроссовки купили и отправили на карту деньги. Именно после этого ПриватБанк заблокировал банковский счет.

Решить проблему дистанционно клиентка "ПриватБанк" не смогла.

"Я в шоке, позвонить никуда не могу! Зайти в программу не могу! Попросила родителей пойти в отделение выяснить, что можно сделать, соврали! Сказали, что я могу через сайт связаться! А я никак не могу связаться , потому что мой номер телефона не зарегистрирован после блокировки! И что мне теперь делать?" - пожаловалась клиентка "ПриватБанк".

В "ПриватБанке" ответили, что в указанной ситуации для подтверждения финансового номера телефона, нужно обратиться в чат "ПриватБанк" на сайте банка pb.ua/chat. Для этого требуется наличие:

- Веб-камеры;

- украинского или загранпаспорта.

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