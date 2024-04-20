Провину у злочині визнали два організатори, колишній керівник УДП та три співробітники підконтрольних депутатам компаній.

Досудове розслідування в справі про привласнення майна підприємства "Українське Дунайське пароплавство" (УДП) завершено в Україні. Злочин стосується крадіжки 32 ліхтерів (несамохідних барж) на суму близько 80 мільйонів гривень. Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП).

Серед підозрюваних були ексдепутат Одеської обласної ради Віктор Баранський та його колега по партії Віталій Саутенков, а також чотири інші особи.

За даними слідства, вони заволоділи 32 суднами, які були перероблені в 12 барж і незаконно привласнені. Провину признали два організатори, колишній керівник УДП та три співробітники підконтрольних депутатам компаній.

У ході розслідування, яке проводили детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) за оперативної підтримки Служби безпеки України (СБУ), встановлено, що в серпні 2017 року депутат Одеської облради спланував схему заволодіння майном УДП.

Це стосувалося ліхтерів, які були призначені для будівництва великих барж. Злочинці уклали угоди про передачу цих судень компанії, не пов'язані особисто з ними чи підконтрольними їм товариствами.

Украдені ліхтери потім були перевезені до Туреччини, де їх переробили в баржі більшого розміру, після чого повернули в Україну та зареєстрували на компанії, яка контролювалася депутатами.

Вкрадене майно УДП, за оцінками НАБУ, склало понад 80 мільйонів гривень. Раніше УДП повідомляло про збитки від цієї схеми у розмірі 5 мільйонів доларів та укладення угод з компанією "Олтекс-Од".

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