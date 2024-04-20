Вину в преступлении признали два организатора, бывший руководитель УДП и три сотрудника подконтрольных депутатам компаний.

Досудебное расследование по делу о присвоении имущества предприятия "Украинское Дунайское пароходство" (УДП) завершено в Украине. Преступление касается кражи 32 фонарей (несамоходных барж) на сумму около 80 миллионов гривен. Об этом сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП).

Среди подозреваемых были эксдепутат Одесского областного совета Виктор Баранский и его коллега по партии Виталий Саутенков, а также четыре других человека.

По данным следствия, они завладели 32 судами, переработанными в 12 барж и незаконно присвоенными. Вину признали два организатора, бывший руководитель УДП и три сотрудника подконтрольных депутатам компаний.

В ходе расследования, проводимого детективами Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) при оперативной поддержке Службы безопасности Украины (СБУ), установлено, что в августе 2017 года депутат Одесского облсовета спланировал схему завладения имуществом УГП.

Это касалось фонарей, предназначенных для строительства больших барж. Преступники заключили соглашения о передаче этих судов компании, не связанные лично с ними или подконтрольными им обществами.

Украденные фонари затем были перевезены в Турцию, где их переработали в барже большего размера, после чего вернули в Украину и зарегистрировали на компании, которая контролировалась депутатами.

Украденное имущество УДП, по оценкам НАБУ, составило более 80 миллионов гривен. Ранее УДП сообщало об убытках от этой схемы в размере 5 миллионов долларов и заключении сделок с компанией "Олтекс-Од".

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