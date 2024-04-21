Повний місяць у Скорпіоні 23-го числа зосередить наші емоції, допомагаючи нам поєднатися з деякими з наших справжніх внутрішніх бажань і почуттів.

Гороскоп Таро на тиждень з 22 по 28 квітня 2024 року для всіх знаків Зодіаку, на цьому тижні чесність є ключовим моментом.

Крім того, 25-го числа Меркурій переходить прямо в Овен, закінчуючи наш час у цьому інтенсивному ретроградному русі і просуваючи нас уперед до ясності та повного розуміння.

Іншими словами, настав час емоційної чесності, самоаналізу та ясного та відкритого вираження наших потреб.

Зміни вже витають у повітрі, але зараз вони виглядають інакше.

Гороскоп Таро на тиждень з 22 по 28 квітня 2024 року:

Овен

Пейдж Жезлов

Минулого тижня Овен відчув атмосферу сміливої, товариської та виразної карти Лицаря Жезлов і продовжує цю тенденцію цього тижня з чимось таким самим яскравим і захоплюючим.

Паж Жезлов, можливо, не такий орієнтований на дію і прямий, як Лицар, але ця карта така ж пристрасна, химерна і виразна.

Однак одна ключова відмінність полягає в тому, куди ви можете відчути бажання направити цю пристрасть та енергію. Лицар закликає вас бути більш конкретним і цілеспрямованим, Паж може бути більш заповзятливим і сприйнятливим.

У будь-якому випадку, ви, як і раніше, покликані плисти за течією своїх інстинктів, ділитися тим, що у вас на серці, і проявляти себе впевнено та сміливо.

Телець

7 Жезлов (перевернута)

Телець , цього тижня тобі, можливо, доведеться зробити серйозний перепочинок.

Сімка Жезлов припускає, що ви доклали багато зусиль і до того ж самостійно. Можливо, ви відчували, що все має бути незалежною битвою, в якій ви повинні боротися поодинці.

У перевернутому положенні ця карта просить вас зробити перерву, зробити паузу та переоцінити, скільки зусиль вам дійсно потрібно докласти прямо зараз.

Якщо ви не обережні, ви можете пробитися прямо до вигоряння… а не до перемоги.

Близнюки

9 Жезлів

Тиждень Близнюків присвячений постійному та цілеспрямованому спостереженню.

З 9 Жезлов ви забираєте частину своєї енергії, щоб ви могли стійко зосередитися та спостерігати за навколишніми обставинами та довкіллям.

Ця енергія полягає не тільки в тому, щоб сидіти і нічого не робити — насправді, для підтримки здоров'я знадобиться багато зусиль з вашого боку.

Тому пам'ятайте, що навіть незважаючи на те, що атмосфера зараз може здатися тихою, вам все одно потрібно багато відпочинку та турботи про себе для того обсягу роботи, який ви виконуєте зараз.

Рак

Імператор

Цього тижня Рак глибоко з'єднується зі своїм кардинальським корінням.

Зрештою знак Рака — лідер у душі, навіть якщо Раки не завжди відомі «традиційно» гучною і виразною формою лідерства.

Імператор показує, що ви стоїте у своїй владі, командуєте та сприймаєтесь як маяк стабільності та лідерства прямо зараз для себе та оточуючих.

Що ви хочете побудувати, створити та зміцнити у майбутньому? Цей тиждень – тиждень для ухвалення таких рішень.

Лев

Паж Пентаклей (перевернутий)

Це непростий тиждень для будь-якого Лева, який намагається досягти відчутного та продуктивного прогресу в роботі, кар'єрі чи фінансах.

Перевернута Паж Пентаклей вказує на труднощі в практичних кроках уперед, особливо щодо будь-яких проектів та сфер життя, орієнтованих на кар'єру, які все ще знаходяться на початкових стадіях.

У вас може бути багато питань та необґрунтованих побоювань щодо цих речей прямо зараз, але недостатньо рішень чи відповідей.

Як би неприємно не було відставання, важливо не поспішати з будь-якими важливими рішеннями і не змушувати себе перенапружуватись прямо зараз.

Діва

2 мечів

Діва зараз підійшла до важливого роздоріжжя у своєму житті.

Двійка Меч вказує на те, що необхідно ухвалити рішення, а Діва все ще не впевнена, який шлях чи вибір є «правильним».

Діви відомі своєю практичною, вмілою і адаптованою присутністю, здавалося б, завжди впевненою в тому, що робити і куди йти далі. Таким чином, цей час нерішучості може бути особливо неприємним для вас.

Однак жодна людина не знає всього і завжди, і важливо не карати себе за те, що ви відчуваєте боротьбу нерішучості. Будьте терплячі та добрі до себе прямо зараз, Діво.

Терези

2 Жезлов

Ваги вирушають у веселий час розширення, пригод та розширення горизонтів!

Двійка Жезлов може бути позитивною ознакою для Терезів, які бажають подорожувати або буквально переміщатися світом прямо зараз, розширюючи горизонти в більш буквальному сенсі.

З іншого боку, це може бути просто позитивним сигналом для будь-яких Терезів, які намагаються покращити себе та своє життя, дивляться на нові проекти та діють творчо та захоплено.

Яких пригод ви шукатимете цього тижня, Терези?

Скорпіон

Королева Жезлов

Цього тижня Скорпіон знаходить впевнену, виразну та творчу мантію.

Королева Жезлов показує, що ви зараз перебуваєте у своїй впевненій, сміливій та незалежній силі.

Це відмінний знак для Скорпіонів, які займаються підприємницькою діяльністю (чи то кар'єра чи особисті проекти), а також для Скорпіонів, яким просто потрібний гарний тиждень, щоб приймати самостійні рішення, займатися творчою роботою та організовувати корисні громадські заходи.

Як ви будете використовувати цю веселу, хвилюючу та оживлюючу енергію?

Стрілець

2 Кубків (перевернені)

Цього тижня Стрілець дивиться на свої стосунки вдумливим і прискіпливим поглядом.

Двійка Кубків у перевернутому положенні висвічує будь-які проблеми у відносинах, які могли зберігатися раніше, що робить цей тиждень крихкішим для емоційних розмов та зв'язків.

З іншого боку, таке освітлення дійсно може виявити будь-які слабкі місця або проблеми, які необхідно вирішити, перш ніж вони посиляться, змушуючи вас задуматися про свої потреби та очікування.

Хоча ця енергія може здатися не дуже веселою, вона безумовно може бути продуктивною.

Козеріг

Дурень (перевернутий варіант)

Козеріг пручається змінам, але зміни не пручаються вам!

Іншими словами, перегорнута карта «Дурень» вказує на те, що нові починання, нові старти та дивні закордонні пригоди стукають у ваші двері, навіть якщо ви не почуваєтеся повністю готовими.

Деякі Козерога можуть просто неохоче починати щось нове прямо зараз (наприклад, звинувачуючи в цьому невдалий час), а інші можуть нервувати при думці про вихід за межі своєї зони комфорту.

Однак невеликі зміни тобі не зашкодять, Козеріг. Будьте готові сказати «так» цього тижня чогось нового.

Водолій

6 Меч (перевернута)

Водолію необхідно вирватися на свій шлях, але дорога туди не завжди легка.

Шістка Меч закликає вас до часу перехідного періоду та стрибків віри, відштовхування від старої та сміливої ​​подорожі до незвіданої.

У перевернутому положенні ця карта вказує на деякий опір з вашого боку або, можливо, деякі сумніви щодо того, чи дійсно так розумно залишати все позаду.

Риби

Диявол

Риби дуже уважно зосереджуються на всьому, що все ще може їх стримувати, перш ніж зважитися на щось нове.

Він показує, як ви уважно і чесно досліджуєте багаж, тягар і старі спогади.

Зараз саме час вдумливо подумати, які частини вас і вашого життя є лише пережитками минулого і зберігаються через знайомство, а які дійсно варто зберегти.

Цей час навмисної, серйозної та емоційно захоплюючої чесності може бути важким, але в довгостроковій перспективі воно дасть плоди.

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