Ясновидець надав прогноз щодо завершення війни та повідомив, що для Україні країни 2024 рік стане початком нової ери.

Так, відомий ясновидець Герман розповів, коли закінчиться війна в Україні - він прогнозує, що перемога та мир в Україні настане у 2024 році.

За його словами саме 2024 рік стане початком нової ери, яка розпочнеться вже після 2024 року.

Герман додав, що Україна відкриє новий розділ власної історії - це буде час, коли інновації з'єднаються із глибокими традиціям.

"Народ, який пройшов крізь випробування вогнем війни, відкриє в собі невичерпне джерело творчої енергії в мистецтві та літературі", - заявив Герман.

Крім того, повідомив ясновидець, після важких випробувань українці більше об'єднаються, а Україна воскресне, як птах фенікс.

Війна та страждання, як повідомив ясновидець, залишаться в минулому.

"Підніметься з попелу війни народ, який витримав випробування вогнем, знайде силу у своїй єдності, і воскресла країна знову злетить вище і міцніше, ніж будь-коли. Серед руїн і згарищ зі сльозами на обличчях люди зберуться разом, згадуючи минуле", - резюмував Герман.

"АМІНЬ! Дай Боже нашій Україні скоршої Перемоги, Миру та процвітання",

"Боже допоможи нашій ненці. Україні! Дай нам миру і процвітання!",

"Дякую за молитву. Дай Боже всім українцям сили, мужності, терпіння, крепості, незламності і доброти один до одного. Україна зможе, переможе обов'язково", - пишуть українці у коментарях.

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