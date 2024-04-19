Ясновидец дал прогноз по завершению войны и сообщил, что для Украины страны 2024 год станет началом новой эры.

Так, известный ясновидящий Герман рассказал, когда закончится война в Украине - он прогнозирует, что победа и мир в Украине наступит в 2024 году.

По его словам, именно 2024 год станет началом новой эры, которая начнется уже после 2024 года.

Герман добавил, что Украина откроет новый раздел собственной истории – это будет время, когда инновации соединятся с глубокими традициями.

"Народ, прошедший через испытание огнем войны, откроет в себе неиссякаемый источник творческой энергии в искусстве и литературе", - заявил Герман.

Кроме того, сообщил ясновидящий, после тяжелых испытаний украинцы больше объединятся, а Украина воскреснет, как птица феникс.

Война и страдания, как сообщил ясновидящий, останутся в прошлом.

"Поднимется из пепла войны народ, выдержавший испытание огнем, найдет силу в своем единстве, и воскресшая страна снова взлетит выше и крепче, чем когда-либо. Среди руин и пожарищ со слезами на лицах люди соберутся вместе, вспоминая прошлое", - резюмировал Герман.

"АМЕНЬ! Дай Бог нашей Украине скорейшей Победы, Мира и процветания",

"Боже помоги нашей ненце. Украине! Дай нам мира и процветания!",

"Спасибо за молитву. Дай Бог всем украинцам силы, мужества, терпения, крепости, несгибаемости и доброты друг к другу. Украина сможет, победит обязательно", - пишут украинцы в комментариях.

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