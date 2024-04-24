На щастя, оптимізація роботи вашої домашньої мережі Wi-Fi для більш високих швидкостей це не ракетобудування.

Все, що потрібно, - це базове розуміння того, як працює ваша мережа, у більшості випадків ви можете значно підвищити швидкість за невеликі гроші або взагалі без них.

Тут ми розберемо основи роботи вашої домашньої мережі Wi-Fi і розглянемо деякі кроки, які можна зробити, щоб підвищити швидкість інтернету.

Як збільшити швидкість домашнього Wi-Fi?

Методи розширення мережі Wi-Fi поділяються на дві категорії:

Посилення сигналу: зміна фізичного положення точок мережі та/або фізичне посилення або посилення сигналу за допомогою антен або ретрансляторів.

точок мережі та/або фізичне посилення або посилення сигналу за допомогою антен або ретрансляторів. Поділ сигналів: розділення смуги пропускання між пристроями шляхом керування частотами та каналами, доступними вашим пристроям.

Насамперед оптимізуйте розміщення маршрутизатора. Головним фактором посилення сигналу Wi-Fi є фізичне розміщення маршрутизатора чи шлюзу Wi-Fi.

Оскільки сигнал Wi-Fi походить від антени вашого маршрутизатора у сферичному напрямку, найкраще місце для його розміщення прямо у центрі вашого будинку.

Посилена антена маршрутизатора Wi-Fi. Антена - це точка мовлення вашої домашньої мережі Wi-Fi, що відправляє сигнал сферичної форми у всіх напрямках; звідси і стався вираз «бульбашка Wi-Fi».

Оновіть прошивку маршрутизатора Wi-Fi. Завжди оновлюйте прошивку через кабель мережі. Оновлення прошивки роутера через Wi-Fi може призвести до пошкодження пристрою.

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