Эксперты в технологиях поделились несколькими действенными способами для того, чтобы значительно ускорить работу домашнего Wi-Fi.

К счастью, оптимизация работы вашей домашней сети Wi-Fi для более высоких скоростей — это не ракетостроение.

Все, что нужно, — это базовое понимание того, как работает ваша сеть, в большинстве случаев вы можете значительно повысить скорость за небольшие деньги или вообще без них.

Здесь мы разберем основы работы вашей домашней сети Wi-Fi и рассмотрим некоторые шаги, которые вы можете предпринять, чтобы повысить скорость интернета.

Как увеличить скорость домашнего Wi-Fi?

Методы расширения вашей сети Wi-Fi делятся на две категории:

Усиление сигнала: изменение физического положения точек сети и/или физическое усиление или усиление сигнала с помощью антенн или ретрансляторов.

точек сети и/или физическое усиление или усиление сигнала с помощью антенн или ретрансляторов. Разделение сигналов: разделение полосы пропускания между устройствами путем управления частотами и каналами, доступными вашим устройствам.

Первым делом оптимизируйте размещение маршрутизатора. Главным фактором усиления сигнала Wi-Fi является физическое размещение маршрутизатора или шлюза Wi-Fi.

Поскольку сигнал Wi-Fi исходит от антенны вашего маршрутизатора в сферическом направлении, лучшее место для его размещения — прямо в центре вашего дома.

Усиленная антенна маршрутизатора Wi-Fi. Антенна — это точка вещания вашей домашней сети Wi-Fi , отправляющая сигнал сферической формы во всех направлениях; отсюда и произошло выражение «пузырь Wi-Fi».

Обновите прошивку маршрутизатора Wi-Fi. Всегда обновляйте прошивку через сетевой кабель. Обновление прошивки роутера через Wi-Fi может привести к повреждению устройства.

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