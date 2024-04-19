Відповідно до оновленого закону про мобілізацію, що почне діяти у травні, батьків трьох та більше дітей можуть мобілізувати в одному випадку.

Мобілізація в Україні продовжується. У Мінюсті наголосили, що мобілізація — не покарання. Стало відомо, що батьки трьох і більше дітей втрачатимуть право на відстрочку від мобілізації в одному випадку. Пояснюємо, як працюватиме нова норма закону про мобілізацію.

Згідно з оновленим законом про мобілізацію, який почне діяти у травні 2024 року, чоловіків, що уникають сплати аліментів, тепер можуть мобілізувати. Нове правило передбачає, що батьки трьох чи більше дітей можуть отримати відстрочку від військової служби, але якщо вони не сплачують аліменти протягом трьох місяців, ця відстрочка від мобілізації може бути анульована.

Територіальні центри комплектування отримають доступ до бази даних про заборгованість з аліментів. Таким чином, якщо батько втратить відстрочку через несплату аліментів, йому доведеться служити в армії.

Міністерство юстиції оцінює потенційний мобілізаційний ресурс у 20 тисяч людей і наголошує, що мобілізація це не покарання, а можливість службою в армії забезпечити своїх дітей і погасити борги.

Нагадаємо, що у документі, також є положення про мобілізацію автотранспорту і обмеження у праві керування авто для осіб, які ухиляються від мобілізації. Зокрема, типи, марки і кількість транспортних засобів встановлюватиме Мобілізаційний план України. А самим вилученням займатимуться представники військкоматів, ГУР чи СБУ.

Експерти зазначають, що легкові автомобілі не будуть вилучатися, але армії потрібні вантажівки, мікроавтобуси та інша спеціальна техніка.

Джерело: LB.ua.

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