Согласно обновленному закону о мобилизации, что начнет действовать в мае, родителей трех и больше детей могут мобилизовать в одном случае.

Мобилизация в Украине продолжается. В Минюсте отметили, что мобилизация - не наказание. Стало известно, что родители троих и более детей будут терять право на отсрочку от мобилизации в одном случае. Объясняем, как будет работать новая норма закона о мобилизации.

Согласно обновленному закону о мобилизации, который начнет действовать в мае 2024 года, мужчин, избегающих уплаты алиментов, теперь могут мобилизовать. Новое правило предусматривает, что родители троих или более детей могут получить отсрочку от военной службы, но если они не платят алименты в течение трех месяцев, эта отсрочка от мобилизации может быть аннулирована.

Территориальные центры комплектования получат доступ к базе данных о задолженности по алиментам. Таким образом, если отец потеряет отсрочку из-за неуплаты алиментов, ему придется служить в армии.

Министерство юстиции оценивает потенциальный мобилизационный ресурс в 20 тысяч человек и отмечает, что мобилизация это не наказание, а возможность службы в армии обеспечить своих детей и погасить долги.

Напомним, что в документе также есть положение о мобилизации автотранспорта и ограничении в праве управления авто для лиц, уклоняющихся от мобилизации. В частности, типы, марки и количество транспортных средств будет устанавливаться Мобилизационным планом Украины. А самим исключением будут заниматься представители военкоматов, ГУР или СБУ.

Эксперты отмечают, что легковые автомобили не будут изыматься, но армии нужны грузовики, микроавтобусы и другая специальная техника.

Источник: LB.ua.

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