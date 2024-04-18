За словами представників "ПриватБанк", нововведення є важливим для волонтерів, оскільки дозволяє консолідувати кошти з різних джерел.

"ПриватБанк" оголосив про запуск нової версії сервісу "Конверти" у своєму додатку "Приват24". Як стверджують у самій установі, послуга призначена насамперед для волонтерів та благодійників, а також для ефективного управління власними фінансами. Про це повідомили у самому банку.

Тепер користувачі можуть швидко поповнювати свої конверти з карток інших банків та через цифрові гаманці, такі як Apple Pay та Google Pay.

За словами представників банку, нововведення важливе для волонтерів, оскільки дозволяє консолідувати кошти з різних джерел в єдиний Конверт для спільної мети. Користувачі можуть використовувати кошти прямо з "Конверта" ПриватБанк для оплати товарів чи послуг, додаючи його до Google Pay чи Apple Pay, без потреби переказу коштів на особисті картки або виведення готівки.

Створення власного "Конверта" в Приват24 дуже просте: необхідно зайти в розділ "Конверти" або "Гаманець", натиснути "Створити Конверт" і вказати назву, валюту, ціль збору, а також бажану суму та термін завершення збору. Крім того, користувачі можуть обрати дизайн Конверта і підписати офіційну заяву.

Поповнення "Конверта" в Приват24 можливе за допомогою переказу з карт будь-яких банків або готівкою через термінали самообслуговування, зазначили у "ПриватБанк".

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