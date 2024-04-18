"ПриватБанк" объявил о запуске новой версии сервиса "Конверты" в своем приложении "Приват24". Как утверждают в самом учреждении, услуга предназначена, прежде всего, для волонтеров и благотворителей, а также для эффективного управления собственными финансами. Об этом сообщили в самом банке.

Теперь пользователи могут быстро пополнять свои конверты с карт других банков и через цифровые кошельки, такие как Apple Pay и Google Pay.

По словам представителей банка, нововведение важно для волонтеров, поскольку позволяет консолидировать средства из разных источников в единый Конверт для общей цели. Пользователи могут использовать средства прямо из "Конверта" ПриватБанк для оплаты товаров или услуг, добавляя его в Google Pay или Apple Pay, без необходимости перевода средств на личные карты или вывода наличных средств.

Создание собственного Конверта в Приват24 очень простое: необходимо зайти в раздел Конверты или Кошелек, нажать Создать Конверт и указать название, валюту, цель сбора, а также желаемую сумму и срок завершения сбора. Кроме того, пользователи могут выбрать дизайн конверта и подписать официальное заявление.

Пополнение "Конверта" в Приват24 возможно посредством перевода с карт любых банков или наличными через терминалы самообслуживания, отметили в "ПриватБанке".

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